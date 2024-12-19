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        Haberler Bilgi Spor Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak?

        Paris - Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi? Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak?

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 17. haftasında Fransız ekibi Paris Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecekti. Paris'te bulunan Adidas Arena'da oynanacak müsabakanın TSİ 22.30'da başlaması planlanıyordu. Ancak maça saatler kala beklenmedik bir gelişme yaşandı. Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ileri bir tarihe ertelendi. Peki, Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi? Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:20
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında Paris Basketbol’a konuk olacaktı. Ancak maç iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Basketbolseverler ise bu noktada ‘’Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Yapılan açıklamada Paris Basketbol oyuncularının çoğunun hastalandığı ve karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düştüğü belirtildi. Peki, Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak? İşte, yapılan açıklama…

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        PARİS BASKETBOL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 17. haftasında Paris Basketball ile karşı karşıya gelecekti.

        Paris'te bulunan Adidas Arena'da oynanacak müsabakanın 19 Aralık Perşembe günü (bugün) TSİ 22.30'da başlaması planlanıyordu.

        Paris Basketball, çoğu oyuncusu hastalandığı için kadro oluşturamadı. Bu sebeple Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı ertelendi.

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        FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

        Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

        "Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

        Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."

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        PARİS BASKETBOL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçının oynanacağı yeni tarih henüz belli olmadı.

        Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, kulüp ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacak.

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