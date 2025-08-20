Habertürk
        Paris FC, Kevin Trapp'ı transfer etti!

        Paris FC, Kevin Trapp'ı transfer etti!

        Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC, Frankfurt'tan 35 yaşındaki Alman file bekçisi Kevin Trapp'ı transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 15:52 Güncelleme: 20.08.2025 - 15:52
        Kevin Trapp, Paris FC'de!
        Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC, Frankfurt'tan Alman file bekçisi Kevin Trapp'ı transfer ettiğini açıkladı.

        Fransız ekibi bu transfer için Frankfurt'a 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.

        Kulübün açıklamasında, 35 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Trapp, Eintracht Frankfurt ile 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

