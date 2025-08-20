Paris FC, Kevin Trapp'ı transfer etti!
Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC, Frankfurt'tan 35 yaşındaki Alman file bekçisi Kevin Trapp'ı transfer ettiğini açıkladı.
Fransız ekibi bu transfer için Frankfurt'a 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.
Kulübün açıklamasında, 35 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Trapp, Eintracht Frankfurt ile 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
