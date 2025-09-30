Paris Moda Haftası'nda ünlüler geçidi Dün başlayan, 7 Ekim'e kadar devam edecek olan Paris Moda Haftası defilelerine Madonna'dan Zendaya'ya, Emma Stone'dan Kate Moss'a kadar pek çok ünlü isim akın etti

Habertürk Giriş: 30.09.2025 - 17:42 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:42 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL