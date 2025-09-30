Paris Moda Haftası'nda ünlüler geçidi
Dün başlayan, 7 Ekim'e kadar devam edecek olan Paris Moda Haftası defilelerine Madonna'dan Zendaya'ya, Emma Stone'dan Kate Moss'a kadar pek çok ünlü isim akın etti
Paris Moda Haftası sürerken, sinema dünyasından ünlü isimler de Fransa başkentine akın ederek, defilelerde seyirci koltuklarındaki yerlerini alıyor.
Madonna, Zendaya, Jennifer Connelly, Ana de Armas, Emma Stone gibi ünlü isimler, Louvre Müzesi, Eyfel Kulesi yakını gibi Paris'in sembolik noktalarında düzenlenen defileleri seyretmek üzere bir araya geldi.
Podyumda modellerin taşıdığı şık elbiseler kadar, ünlü isimlerin şık stilleri de dikkat çekti. İşte Paris Moda Haftası defilesinin ünlü misafirleri...
Zendaya
Emma Stone
Madonna ve kızı Lourdes
Ana de Armas
Zoe Kravitz
Jennifer Connelly
Lea Seydoux
Kate Moss
Jaden Smith
Renee Zellweger
Shay Mitchell
Felix
Lisa
Carla Bruni