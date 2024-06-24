Paris Olimpiyatları'ndan ilham alan Vogue World etkinliğinde yıldız geçidi
Daha önce New York, Londra gibi şehirlerde düzenlenen yılın önemli moda olayı Vogue World, bu yıl Paris'te düzenlendi. Pek çok moda etkinliğinin yer aldığı Vogue World: Paris, bu yıl yapılacak Paris Olimpiyatları öncesinde moda ve sporun 100 yılını kutladı. İşte, olimpiyatlardan ilham alan Vogue World: Paris'e katılan ünlüler...
2024 Yaz Olimpiyatları'ndan ilham alan Vogue World: Paris, ünlü yıldızların akınına uğradı. Ünlü Place Vendôme meydanında gerçekleşen moda etkinliğinde moda ve sporun 100 yılı kutlandı. İşte bir dizi Fransız olimpiyat sporcusu ve başarılı moda tasarımcısını bir araya getiren Vogue World: Paris'e katılan ünlüler...
Cara Delevingne
Diane Kruger
Maria Sharapova
Eva Longoria
Emma Chamberlain
Cara Delevingne
Mia Regan
Diane Kruger ve Norman Reedus