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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris'te büyük sürpriz: Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde veda etti! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris'te büyük sürpriz: Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde veda etti!

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo çeyrek final mücadelesinde Tayland'dan Janjaem Suwannapheng'e mağlup olarak Paris 2024'e veda etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 18:36 Güncelleme: 03.08.2024 - 18:53
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        Busenaz Sürmeneli'den çeyrek finalde veda!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kg çeyrek final karşılaşmasında olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'a mağlup olarak olimpiyatlara veda etti.

        North Paris Arena'da oynanan karşılaşmada Sürmeneli, ilk raundu 5-0 kaybettikten sonra ikinci raundu 4-1 kazandı. 3'üncü ve son rauntta rakibine 3-2 kaybeden milli boksör, toplam skorda rakibine 4-1 mağlup olarak yarı finale yükselme şansını yitirdi.

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