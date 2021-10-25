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Haberler Gündem 3. Sayfa Park halindeki otomobilde ölü bulundu
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Konya'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

Konya'da bir kişiyi park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz görenler ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi

Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
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İHA

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir park alanında bulunan 42 DA 397 plakalı otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin sürücü koltuğundaki 63 yaşındaki Ömer Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ömer Sağlam'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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