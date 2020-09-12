Park halindeki TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var!

DHA

Burdur'da, sabah saatlerinde Çeltikçi ilçesine bağlı Dağarcık köyü yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Mustafa İ. (52) yönetimindeki yolcu otobüsü, yol kenarında park halinde bulunan ün yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otobüs yolcularından İsmail Aras'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Şoför Mustafa İ. ile yolcular Serap A., Abdullah Levent K., Cemal A., Murat K. ve Muammer G. ise yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü Mustafa İ., ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan Mustafa İ. Burdur Devlet Hastanesi´ne, diğer 5 yaralı ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye ayındı.