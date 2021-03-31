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Park kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

İHA

Ankara'da bir hırdavatçı dükkanı önünde park nedeniyle çıkan bıçakla kavgada 4 kişi yaralandı.

Altındağ ilçesi Karpuzlu 2 Sokak’ta meydana gelen olayda, hırdavat dükkanı olan şahısların dükkanının önüne iki TIR park edildi. Durumdan rahatsız olan dükkan sahipleri TIR şoförlerine araçlarını çekmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Kısa sürede alevlenen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.