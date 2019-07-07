Parker filmi oyuncuları kimler, Parker konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizlerin sezon finali yaotığı yaz ayında kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Star TV'de ise bu akşam başrolünü Jason Statham 'ın aldığı Parker filmi var.

PARKER OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham - Parker

Jennifer Lopez - Leslie Rodgers

Michael Chiklis - Melander

Wendell Pierce - Carlson

Clifton Collins Jr. - Ross

Bobby Cannavale - Jake Fernandez

Patti LuPone - Ascension

Carlos Carrasco - Norte

Micah Hauptman - August Hardwicke

Emma Booth - Claire

Nick Nolte - Hurley

Daniel Bernhardt - Kroll

Dax Riggs - Kendisi



PARKER KONUSU NEDİR?

Parker 2013 yapımı aksiyon filmi. Yönetmenliğini Taylor Hackford, senartistliğini John J. McLaughlin yapmıştır. Başrol olarak ise Jason Statham ve Jennifer Lopez oynamıştır

Parker bir hırsızdır. Onun kesi ve kati kuralları vardır. En sonunda büyük bir soygun yapmak ister ve olaylar gelişir.