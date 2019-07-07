Parker filmi oyuncuları kimler, Parker konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizlerin sezon finali yaotığı yaz ayında kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Star TV'de ise bu akşam başrolünü Jason Statham 'ın aldığı Parker filmi var.
PARKER OYUNCULARI KİMLER?
Jason Statham - Parker
Jennifer Lopez - Leslie Rodgers
Michael Chiklis - Melander
Wendell Pierce - Carlson
Clifton Collins Jr. - Ross
Bobby Cannavale - Jake Fernandez
Patti LuPone - Ascension
Carlos Carrasco - Norte
Micah Hauptman - August Hardwicke
Emma Booth - Claire
Nick Nolte - Hurley
Daniel Bernhardt - Kroll
Dax Riggs - Kendisi
PARKER KONUSU NEDİR?
Parker 2013 yapımı aksiyon filmi. Yönetmenliğini Taylor Hackford, senartistliğini John J. McLaughlin yapmıştır. Başrol olarak ise Jason Statham ve Jennifer Lopez oynamıştır
Parker bir hırsızdır. Onun kesi ve kati kuralları vardır. En sonunda büyük bir soygun yapmak ister ve olaylar gelişir.
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