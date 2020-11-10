Parker filmi oyuncuları kimler? Parker filmi konusu nedir? Soruları sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam Star TV ekranlarında yer alacak olan Parker filminde hırsız bir adamın başından geçenler konu alıyor.

PARKER FİLMİ OYUNCULARI

Jason Statham - Parker

Jennifer Lopez - Leslie Rodgers

Michael Chiklis - Melander

Wendell Pierce - Carlson

Clifton Collins Jr. - Ross

Bobby Cannavale - Jake Fernandez

Patti LuPone - Ascension

Carlos Carrasco - Norte

Micah Hauptman - August Hardwicke

Emma Booth - Claire

Nick Nolte - Hurley

Daniel Bernhardt - Kroll

Dax Riggs - Kendisi

PARKER FİLMİ KONUSU

Parker bir hırsızdır. Onun kesi ve kati kuralları vardır. En sonunda büyük bir soygun yapmak ister ve olaylar gelişir.