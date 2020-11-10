Parker filmi oyuncuları kimler? Parker filmi konusu nedir? Soruları sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam Star TV ekranlarında yer alacak olan Parker filminde hırsız bir adamın başından geçenler konu alıyor.
PARKER FİLMİ OYUNCULARI
Jason Statham - Parker
Jennifer Lopez - Leslie Rodgers
Michael Chiklis - Melander
Wendell Pierce - Carlson
Clifton Collins Jr. - Ross
Bobby Cannavale - Jake Fernandez
Patti LuPone - Ascension
Carlos Carrasco - Norte
Micah Hauptman - August Hardwicke
Emma Booth - Claire
Nick Nolte - Hurley
Daniel Bernhardt - Kroll
Dax Riggs - Kendisi
PARKER FİLMİ KONUSU
Parker bir hırsızdır. Onun kesi ve kati kuralları vardır. En sonunda büyük bir soygun yapmak ister ve olaylar gelişir.
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