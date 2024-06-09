Parklarda ve Boğaz'da Caz Festivali

Yeşille caz bir arada: Parklarda Caz

Duckshell

Festivalin en sevilen etkinliklerinden Parklarda Caz ile İstanbullular bu yaz da açık havada müzikle buluşuyor ve parkları bir günlüğüne festival alanına çeviriyor. Gösteri Eş Sponsorları Tchibo ve Eduscho’nun destekleriyle gerçekleştirilecek ücretsiz Parklarda Caz konserleri 6 Temmuz Cumartesi günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde, 7 Temmuz Pazar günü Beşiktaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda,13 Temmuz Cumartesi günü Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da ve 14 Temmuz Pazar günü Şişli Habitat Parkı’nda müzikseverlerle buluşacak.

REKLAM Brass Riot Parklarda Caz’ın bu yılki konukları arasında Duckshell ve Brass Riot’ın yanı sıra 2024’ün Genç Caz+ grupları yer alıyor. Binmeyen kalmasın: Caz Vapuru kalkıyor! Kabataş İskelesi, 14 Temmuz Pazar Karambola Festivalin en sevilen etkinliklerinden Caz Vapuru bir kez daha izleyiciyi Boğaziçi’nde caz ve swing’le bir araya getirecek. 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de Kabataş İskelesi’nden kalkarak Anadolu Kavağı’na kadar Boğaz boyunca yol alacak ve her bölümü farklı bir sahneye dönüşecek olan Caz Vapuru'nun konukları, İstanbullu swing topluluğu Brassist, cazın erken dönem örneklerini Ragtime ve Dixiland’e özgü dramatik üslubuyla birleştiren Karambola, Rus caz grubu The Big Rhythm olacak. Cazın kalbinin Beyoğlu’nda attığı bir dönemin temsilcisi Lale Plak’tan Hakan Atala ile Erdal Akkaş ve duyguları es geçmeyen eklektik performansıyla Shangri La’nın DJ setleri vapuru bir dans pistine çevirecek.