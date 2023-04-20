Mahalle sakini Umut Erdener, "Dün akşam yaşandı. Odam parkı görüyor. Önce bir atış sesi duydum, ardından hayvanın can havliyle çıkardığı inleme seslerine dışarı çıktım. Belinden aşağısı tutmuyor. Sürüne sürüne kaçtı. Kimdir nedir diye camlardan baktım kimseyi göremedim. Belki bir tepki alırım diye ağzıma gelen hakareti ettim ama yapan korkak, adi artık adına ne derseniz, yürüdü kaçtı. Peşine gittik bulamadık. Gece dörde kadar hastanesiydi, polisiydi çabaladık. Bakarsanız burası İstanbul'un iyi, güzel bir semti. Apartmanlardan bile atılmış olabilir" dedi.

Mahalle sakini Ela Durmazer ise, "Bu olay gerçekten çok üzücü. Bunun gibi birçok vaka var. Hayvan çok kötüydü. Omuriliğine saplanmış bir kurşun var. Şu an hayvan ameliyata da alınamıyor çünkü çok riskli bir ameliyat. Vücudunun güçlendirilmesi için mücadele ediyoruz. Bizim amacımız böyle şeylerin yapılmaması. Hiçbir koşulda hiçbir canlıya silahla ateş edilmemesi gerektiğini artık lütfen herkes duysun. Hiçbir canlıya bu yapılmayacak. Ve yapılmaması için tutanağı ben tutturdum. En azından hukuki sürecin başında olacağız" diye konuştu.