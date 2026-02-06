Habertürk
Habertürk
        Parktaki faciada karar çıktı! | Son dakika haberleri

        Parktaki faciada karar çıktı!

        İstanbul Küçükçekmece'de bir parkta İBB ekiplerinin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümünde 10 sanık, asli kusurlu bulunarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:25 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:25
        Parktaki faciada karar çıktı!
        Küçükçekmece'deki parkta İBB ekiplerinin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin davada karar verildi.

        DHA'nın haberine göre mahkeme, 10 sanığı da asli kusurlu bularak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin Küçükçekmece'deki parkta açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman hakkında iddianame hazırlandı. Küçükçekmece 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada, 10 tutuksuz sanık hazır bulundu. Farklı suçtan cezaevinde bulunan sanık Ali Sukas ise SEGBİS ile bağlandı.

        "OLAY GÜNÜ BALIKÇILAR PARKINDA HAFRİYAT DOLDURUYORDUM"

        Açıklanan mütalaaya ilişkin savunma yapan tutuksuz sanık Sezai Ayhan, "Olay günü balıkçılar parkında toprak ve hafriyat dolduruyordum. Olay günü Furkan beni aradı kazı yapmak için oraya çağırdı ben de elimde iş olduğunu gelemeyeceğimi gelsem bile fazla durmayacağımı söyledim. Furkan da bana 'Sen kaz gerekirse biz oraya geldiğimizde kaparız' dedi"

        "BANA ULAŞMIŞ VE YERİNE GETİRİLMEMİŞ BİR TALEP YOKTUR"

        Tutuksuz sanık Ali Sukas, "Ben 4 bin 500 çalışanı olan şirketin genel müdürüydüm. Faaliyet alanımız yaklaşık 70 milyon metre kare. Bu iş yoğunluğu yükü ve personel eksikliği gibi hususlardan dolayı iş şeklimizi buna göre şekillendirdik. Bilirkişi raporunda bizim sahada nasıl çalıştığımız ve şartlarımız göz önüne alınmadan rapor hazırlandı. Alehimde olan raporları kabul etmiyorum. Benim genel müdür olarak sorumluluğum gerekli eğitimleri vermektir. Bana ulaşılmış ve yerine getirmemiş bir talep yoktur" dedi.

        "SAHADAKİ KAZIDA DİZ BOYU KADAR SU BULUNMAMAKTADIR"

        Tutuksuz sanık Ziya Duman savunmasında "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, olayla bir ilgim yoktur. Sahadaki kazıda, diz boyu su bulunmamaktadır. Kayıtlarda bu bellidir. Benim olayın öncesinde ya da sonrasında yaşanan hiçbir durumdan bilgim yok. Olay mahallinde gezi yapıldığı sırada yanımda bulunan Barış Şişman ayrıldı. Cavir Bey onun yerine bana eşlik etti. Bende suyu gördüğümde, bu suyu düzeltmeleri için yetki verdim. Ben Furkan Keleş'e değil, heyete talimat verdim. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

        SANIKLARA 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Hakim, tüm sanıkları asli kusurlu bularak 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdi.

        Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında dehşet anları: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında yaşanan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü. Taksiye alınmadığı gerekçesiyle sinir krizi geçirdiği öne sürülen sağlık çalışanı S.B. (32), durağı adeta savaş alanına çevirdi. Olayda yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

