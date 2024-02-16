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        Haberler Kültür-Sanat Parlayan Yıldızlar İş Sanat'ta

        Parlayan Yıldızlar İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserleri Levent Ege Çakmak (viyola) ve Belit Çiftçi (çello) ile devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:47
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        Parlayan Yıldızlar İş Sanat'ta
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        İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserlerinde 29 Ocak akşamı Levent Ege Çakmak (viyola) ve Belit Çiftçi (çello) İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşti.

        Belit Çiftçi
        Belit Çiftçi

        Genç müzisyenlerin yeteneklerini sergiledikleri konserin ilk bölümünde, Levent Ege Çakmak, Cecil Forsyth’nin Viyola Konçertosu, Sol Minor eserini, ikinci bölümde sahne alan Belit Çiftçi ise Camille Saint-Saëns’ın Cello Konçertosu, No. 1, La minor, ile Johann Sebastian Bach’ın Cello Suite No.2 eserini seslendirdi.

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        Levent Ege Çakmak
        Levent Ege Çakmak

        2006 yılında Ankara’da dünyaya gelen genç sanatçı Levent Ege Çakmak, 2021 yılından bu yana Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nda şef Rengim Gökmen ile konserler veriyor. Galataport İstanbul’da çeşitli konserlerde yer alan genç sanatçı, "Virtuoso International Music Awards 2023" ve "London International Music Competition 2023" yarışmalarında üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu.

        Konserin diğer Parlayan Yıldızı Belit Çiftçi, 2009 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 2014 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlkokulu seçme sınavlarını kazanarak müzik eğitimine başlayan Çiftçi, 2018 yılında, 8.Uluslararası “Musical Fireworks in Baden-Würtenberg” ile 13.ve 14. Pera Uluslararası Piyano Yarışması’nda birincilik ödülünün sahibi oldu. 2019’da 4. Uluslararası Mozart Yarışması’nda ve 12. Antonio Janigro Çello Yarışması’nda ikincilik, 2021 yılında 8. Heirs of Orpheus Uluslararası Müzik Yarışması’nda ise birincilik ödülünü kazandı.

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