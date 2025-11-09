Parma: 2 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Milan, Parma'ya konuk oldu. Ennio Tardini'de oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

Milan'ın gollerini 12. dakikada Alexis Saelemaekers ile 25. dakikada penaltıdan Rafael Lefao kaydetti. Parma'ya 2-0 gerideyken eşitliği getiren golleri ise 45+1'de Adrian Bernabe ile 62. dakikada Enrico Del Prato attı.

Alınan sonuç sonrası Parma'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Bu maçın ardından Milan, puanını 22'ye yükseltti. Parma ise puanını 8 yaptı.

Milli aranın ardından Milan, Inter deplasmanına gidecek. Parma, Hellas Verona'ya konuk olacak.