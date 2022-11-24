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Haberler Gündem Pasaport ücretleri ne kadar? 2023 pasaport harç ücretleri ve defter bedeli ne kadar, kaç TL oldu?
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Pasaport harç ücretleri ve defter bedeli

Bazı resmi belgelerin fiyatlarında değişikliğe gidilmesiyle pasaport ücretleri ve defter bedeli gündeme geldi. Ekim ayı enflasyonu ile birlikte değerleme oranının belli olmasıyla gözler güncel ücretlere çevrildi. İşte detaylar...

Pasaport ücretleri ne kadar? 2023 pasaport harç ücretleri ve defter bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

Pasaport harç ücretleri ve defter bedeli merak ediliyor. Her sene belirlenen yeni değerleme oranına göre zamlanan pasaport fiyatları araştırılıyor. Peki 2023 yeni pasaport harç ücreti ne kadar? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla pasaport harçları da şöyle sıralandı:

6 aya kadar: 689,74 TL

1 yıl: 1083,12 TL (452,30 TL)

2 yıl: 1646,11 TL

3 yıl: 2338,53 TL

3 yıldan fazla: 3295,70 TL

2022 DEFTER BEDELİ

2022 yılında pasaport ücretlerindeki defter ücreti ise 225 TL olarak belirlenmişti.

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