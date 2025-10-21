PASİFİK OKYANUSU NEREDE?

Pasifik Okyanusu, dünyanın en büyük ve en derin okyanusudur. Yeryüzünün neredeyse üçte birini kaplayan bu dev su kütlesi, doğuda Amerika kıtası, batıda Asya ve Okyanusya arasında uzanır. Kuzeyde Bering Boğazı’ndan başlar, güneyde Antarktika kıyılarına kadar devam eder. Toplam yüzölçümü yaklaşık 165 milyon kilometrekare, yani tüm kara parçalarının toplamından bile daha büyüktür. Pasifik adı, Latince barışçıl”anlamına gelen pacificus kelimesinden gelir. Portekizli kâşif Ferdinand Magellan, 1520’de Güney Amerika’dan geçerek bu devasa su kütlesine ulaştığında, suların sakinliğinden etkilenerek bu ismi vermiştir. Ancak tarih boyunca Pasifik’in yüzeyi bazen fırtınalarla, bazen tsunamilerle şekillenmiştir. Yine de bu isim, insanlığın doğaya karşı duyduğu saygının bir sembolü olarak kalmıştır.

PASİFİK OKYANUSU HANGİ ÜLKEDE?

Pasifik Okyanusu tek bir ülkeye ait değildir; yaklaşık 50 farklı ülkenin kıyılarını yıkar. Bu dev su kütlesi, batıda Japonya, Çin, Endonezya, Filipinler, Avustralya ve Yeni Zelanda’yı; doğuda ise Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Şili, Meksika ve Peru’yu çevreler. Aynı zamanda ortasında yüzlerce ada ülkesi ve takımada yer alır: Fiji, Samoa, Kiribati, Tonga, Palau, Mikronezya, Fransız Polinezyası ve Hawaii bunlardan sadece birkaçıdır. Pasifik, coğrafi olduğu kadar kültürel olarak da çeşitlidir. Polinezya üçgeni olarak adlandırılan bölge, binlerce yıl öncesinden beri denizcilikle uğraşan yerli halkların yaşam alanıdır. Bugün bile bu adalarda deniz, sadece bir geçim kaynağı değil; aynı zamanda bir kimlik, bir yaşam biçimidir.