Passolig, Tuzlaspor'un taraftar sayısı ve bilet gelirini açıkladı Passolig, Tuzlaspor'un seyirci sayısı ve bilet geliri hakkında açıklamalarda bulundu

Passolig, Tuzlaspor'un seyirci sayısı ve bilet geliri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Passolig'den yapılan açıklamada, "Son günlerde gündemi meşgul edilen iddialar ile ilgili toplumu bilgilendirmek adına; Türkiye Futbol Federasyonu ve Tuzlaspor Kulübü ile ilgili tüm bilgileri kamuoyuyla da paylaşmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

"Karşılaşmaların gişe gelirleriyle ilgili sürecinde de her maç sonrasında satılan bilet adedi, bilet hasılatı ve toplamda maça giriş sayısını belirten bir rapor tarafımızdan hazırlanarak ev sahibi kulüp ile paylaşılır." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Raporla birlikte ev sahibi kulüp, hasılat tutarı kadar tarafımıza fatura keser ve kesilen fatura sonrası ilgili hasılat tutarı kulübün hesabına ödenir. Tüm maçlarla ilgili bilet satış rakamlarına Türkiye Futbol Federasyonundan ve ilgili kulüpten ulaşılabilir."

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Açıklamaya göre, Tuzlaspor'un bu sezon Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynadığı karşılaşmaların toplam seyirci ve hasılat bilgileri şöyle:

1. Hafta - Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK: 406 seyirci, 35 bin 93 lira hasılat

5. Hafta - Tuzlaspor-Adanaspor: 69 seyirci, 7350 lira hasılat

7. Hafta - Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 78 seyirci, 13 bin 140 lira hasılat

9. Hafta - Tuzlaspor-Kocaelispor: 7 seyirci, 35 bin lira hasılat

10. Hafta - Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 2 seyirci, 8 bin lira hasılat

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur - Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: 5 seyirci, 404 lira hasılat

Açıklanan rakamlara göre, Tuzlaspor'un bu sezon 6 maçta 567 seyirciden toplamda 98 bin 987 lira hasılat elde edildiği aktarıldı.