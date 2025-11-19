Habertürk
        Pasta yiyen 6 öğrenci zehirlendi | Son dakika haberleri

        Pasta yiyen 6 öğrenci zehirlendi

        Niğde'de bir okulda pasta yedikten sonra rahatsızlanan 6 öğrenci, kaldırdıkları hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 00:42 Güncelleme: 19.11.2025 - 00:42
        Pasta yiyen 6 öğrenci zehirlendi
        75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda pasta yiyen E.D. (16), R.D (17), M.Ç (15), M.D (15), R.Ç (16) ve Y.Ç (15) bir süre sonra rahatsızlandı.

        Nöbetçi öğretmenin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından öğrenciler kaldırıldıkları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

