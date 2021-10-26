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Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? 2021 pastırma yazı başlıyor

Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Meteoroloji'den gelen havaların ısınacağıyla ilgili bilgi sonrası bu sorunun cevabı da en çok merak edilip araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, pastırma yazı nedir ve ne zaman başlayacak? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? 2021 pastırma yazı başlıyor

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı nedir, ne anlama gelir? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yaz mevsiminin bitişi, Sonbahar'ın başlamasıyla birlikte etkisini göstermeye başladı. İşte Pastırma yazı ya da pastırma sıcaklarına dair detaylar...

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

PASTIRMA YAZI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

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