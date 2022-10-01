Pastırma yazları geliyor!

Yaz sıcaklarından sonra meydana gelen soğuk ve yağışlı havalar bu sefer de yerini pastırma sıcaklarına bırakacak. Peki, pastırma yazı ne zaman? 2022 Pastırma yazı sıcakları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2022 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?

Pastırma yazı genellikle ekim ayının sonlarına yaklaşıldığında başlar ve kasım ayının ortasına dek devam eder. Bu süreçteki iki-üç haftalık döneme pastırma sıcakları denir. Yılda birkaç defa görünür fakat hiç yaşanmadığı seneler de olabilir.