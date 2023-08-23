Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Patates Püresi Tarifi ve Yapılışı: Patates Püresi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Patates püresi tarifi ve yapılışı: Patates püresi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Tereyağı ve süt ile birleşen patates püre haline geldiğinde damakta yumuşak bir tat bırakır. Ana yemek olarak servis edilebilen patates püresi aynı zamanda birçok yemek tarifi yanında eşlikçi olarak da ikram edilebilmektedir. Patates püresi yapımı zor gibi gözükse de doğru tekniklerle kıvamında patates püresi yapmak oldukça mümkün. Patates püresi yapmak istediğinizde iyi bir tarife ihtiyacınız var ise sizin için derlediğimiz patates püresi tarifi ile lezzeti yakalayabilirsiniz. Hadi gelin, patates püresi nasıl yapılır, detayları ve püf noktaları neler birlikte bir göz atalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:34 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patates püresi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Patates püresi yapılışı her ne kadar kolay gibi gözüken bir tarif olsa da aslında detayları olan ve pürenin kıvamının tutturulması zor olan bir yemektir. Patates püresinin kıvamı yumuşak, pürüzsüz ve dengeli olmalıdır. Bunun için patateslerinizi doğru şekilde püre haline getirmeniz gerekir. Eğer patateslerinizi blender ile ezmeye çalışırsanız gerçek bir patates püresi kıvamına ulaşamazsınız. Doğru patates püresi yapmak için süzgeç veya ezici kullanmanız gerekir. Süzgeç yardımıyla patateslerinizi pürüzsüz bir şekilde ezebilirsiniz. Aynı şekilde doğru bir patates ezici ile de doğru sonuç alabilirsiniz.

        Patates püresinde sütün miktarı çok önemlidir. Eğer fazla süt koyarsanız patates püreniz sulu ve cıvık olur. Bu da istenilen bir kıvam değildir. Bu sebeple patates oranınıza göre süt eklemelisiniz. Ayrıca süt eklerken birden değil, yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleme yapmalısınız. Patates püresi birçok yemeğin yanına yakışır. Özellikle köfte, tavuk ve et yanına oldukça iyi giden bir lezzettir. Köfte yanına patates püresi çok sık tercih edilir. Patates püresi tek başına ana yemek olacak kadar doyurucudur. Eğer sadece patates püresi ikram edecekseniz yanına bir sos ile güzel bir sunum hazırlayabilirsiniz.

        REKLAM

        Patates püresi yaparken bazı püf noktalara dikkat etmek doğru bir püre yapmanın önemli aşamasıdır. Öncelikle patates püresi yaparken kullanacağınız patateslerin taze olmasına dikkat etmelisiniz. Taze olmayan patateslerin pişme süresi daha uzun olacaktır. Patates pürenize karabiber ekleyebilir, dilerseniz muskat rendesi ekleyerek de servis edebilirsiniz. Daha hızlı bir patates püresi yapmak istediğiniz de patatesleri küp küp keserek haşlarsanız zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Patates püresi yapımında süt yerine süt kreması da kullanarak pürenizi lezzetli bir hale getirmeniz mümkün. Pürenizi hazırlarken tuz oranına dikkat etmeniz gerekir. Çok tuzlu bir patates püresinin tuzunu azaltamazsınız ve bu da tekrar patates püresi hazırlamanıza sebep olabilir.

        • Kaç kişilik:5-6 kişilik
        • Hazırlama süresi:15 dakika
        • Pişirme süresi:30 dakika
        • Kalori: 1 porsiyon için 82 kalori

        Patates Püresi Malzemeleri

        • 6 tane orta boy patates
        • 1su bardağı süt (200 ml)
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 çay kaşığı tuz
        • İsteğe göre 1 çay kaşığı karabiber

        Patates Püresi Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Öncelikle patates püresi yapımı için patateslerimizin kabuklarını soyalım ve güzelce yıkayalım.
        • Ardından soyulmuş patatesleri tencereye alalım üzerine su koyalım ve haşlamaya başlayalım. (Koyacağımız suyun patateslerin üzerini geçmesi yeterli olacaktır)
        • Patatesler yumuşayana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim.
        • Haşlanan patateslerin pişip pişmediğini anlamak için bıçak veya çatal kullanabilirsiniz.
        • Yumuşayan patateslerimizin suyunu süzelim.
        • Ardından tereyağını içine ilave edelim.
        • Patates ezme aparatı veya herhangi bir yöntem kullanarak patateslerimizi güzelce ezelim.
        • Bu işlemin ardından sütümüzü ilave edelim.
        • Tuz ve karabiberi de ekleyelim.
        • Patatesler pürüzsüz bir kıvam alana dek ezme işlemine devam edelim.
        • Patateslerinizin boyları büyük ise az daha süt ilavesi yapabilirsiniz.
        • Patates püreniz hazır.

        Afiyet olsun!

        Soğuk baklava nasıl yapılır, malzemeleri neler?
        Soğuk baklava nasıl yapılır, malzemeleri neler?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor