Patates püresi tarifi ve yapılışı: Patates püresi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tereyağı ve süt ile birleşen patates püre haline geldiğinde damakta yumuşak bir tat bırakır. Ana yemek olarak servis edilebilen patates püresi aynı zamanda birçok yemek tarifi yanında eşlikçi olarak da ikram edilebilmektedir. Patates püresi yapımı zor gibi gözükse de doğru tekniklerle kıvamında patates püresi yapmak oldukça mümkün. Patates püresi yapmak istediğinizde iyi bir tarife ihtiyacınız var ise sizin için derlediğimiz patates püresi tarifi ile lezzeti yakalayabilirsiniz. Hadi gelin, patates püresi nasıl yapılır, detayları ve püf noktaları neler birlikte bir göz atalım.

Patates püresi yapılışı her ne kadar kolay gibi gözüken bir tarif olsa da aslında detayları olan ve pürenin kıvamının tutturulması zor olan bir yemektir. Patates püresinin kıvamı yumuşak, pürüzsüz ve dengeli olmalıdır. Bunun için patateslerinizi doğru şekilde püre haline getirmeniz gerekir. Eğer patateslerinizi blender ile ezmeye çalışırsanız gerçek bir patates püresi kıvamına ulaşamazsınız. Doğru patates püresi yapmak için süzgeç veya ezici kullanmanız gerekir. Süzgeç yardımıyla patateslerinizi pürüzsüz bir şekilde ezebilirsiniz. Aynı şekilde doğru bir patates ezici ile de doğru sonuç alabilirsiniz.

Patates püresinde sütün miktarı çok önemlidir. Eğer fazla süt koyarsanız patates püreniz sulu ve cıvık olur. Bu da istenilen bir kıvam değildir. Bu sebeple patates oranınıza göre süt eklemelisiniz. Ayrıca süt eklerken birden değil, yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleme yapmalısınız. Patates püresi birçok yemeğin yanına yakışır. Özellikle köfte, tavuk ve et yanına oldukça iyi giden bir lezzettir. Köfte yanına patates püresi çok sık tercih edilir. Patates püresi tek başına ana yemek olacak kadar doyurucudur. Eğer sadece patates püresi ikram edecekseniz yanına bir sos ile güzel bir sunum hazırlayabilirsiniz.

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Patates püresi yaparken bazı püf noktalara dikkat etmek doğru bir püre yapmanın önemli aşamasıdır. Öncelikle patates püresi yaparken kullanacağınız patateslerin taze olmasına dikkat etmelisiniz. Taze olmayan patateslerin pişme süresi daha uzun olacaktır. Patates pürenize karabiber ekleyebilir, dilerseniz muskat rendesi ekleyerek de servis edebilirsiniz. Daha hızlı bir patates püresi yapmak istediğiniz de patatesleri küp küp keserek haşlarsanız zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Patates püresi yapımında süt yerine süt kreması da kullanarak pürenizi lezzetli bir hale getirmeniz mümkün. Pürenizi hazırlarken tuz oranına dikkat etmeniz gerekir. Çok tuzlu bir patates püresinin tuzunu azaltamazsınız ve bu da tekrar patates püresi hazırlamanıza sebep olabilir.

Kaç kişilik:5-6 kişilik

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişirme süresi:30 dakika

Kalori: 1 porsiyon için 82 kalori

Patates Püresi Malzemeleri

6 tane orta boy patates

1su bardağı süt (200 ml)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

İsteğe göre 1 çay kaşığı karabiber

Patates Püresi Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle patates püresi yapımı için patateslerimizin kabuklarını soyalım ve güzelce yıkayalım.

Ardından soyulmuş patatesleri tencereye alalım üzerine su koyalım ve haşlamaya başlayalım. (Koyacağımız suyun patateslerin üzerini geçmesi yeterli olacaktır)

Patatesler yumuşayana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim.

Haşlanan patateslerin pişip pişmediğini anlamak için bıçak veya çatal kullanabilirsiniz.

Yumuşayan patateslerimizin suyunu süzelim.

Ardından tereyağını içine ilave edelim.

Patates ezme aparatı veya herhangi bir yöntem kullanarak patateslerimizi güzelce ezelim.

Bu işlemin ardından sütümüzü ilave edelim.

Tuz ve karabiberi de ekleyelim.

Patatesler pürüzsüz bir kıvam alana dek ezme işlemine devam edelim.

Patateslerinizin boyları büyük ise az daha süt ilavesi yapabilirsiniz.

Patates püreniz hazır.

Afiyet olsun!

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