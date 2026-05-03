Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Patatesin "tehlikeli" ilan edildiği dönem: Tarihin en ilginç yasaklarından biri Fransa'da yaşandı!

        Patatesin "tehlikeli" ilan edildiği dönem: Tarihin en ilginç yasaklarından biri Fransa'da yaşandı!

        Bugün mutfakların vazgeçilmezi olan patatesin bir zamanlar Fransa'da yasaklı bir gıda olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu yasak, hastalık korkusu ve dini gerekçelere dayanıyordu. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 08:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        18. yüzyıl Fransa’sında patates, sofralara değil korkulara konu oluyordu. Cüzzam yaydığına inanılan bu sebze yıllarca yasaklı kaldı. Tüm detayları sizin için derledik…

        2

        PATATESİN “TEHLİKELİ” İLAN EDİLDİĞİ YILLAR

        Bugün sofraların vazgeçilmezi olan patates, 18. yüzyıl Fransa’sında oldukça tartışmalı bir besindi. 1748 ile 1772 yılları arasında patatesin yetiştirilmesi ve tüketilmesi, çeşitli gerekçelerle resmi olarak yasaklandı. Bu yasak, dönemin bilimsel bilgisizliği, dini yaklaşımları ve halk inanışlarının ilginç bir kesişimini gözler önüne seriyor.

        3

        CÜZZAM KORKUSU VE YUMRUNUN “ŞÜPHELİ” GÖRÜNÜMÜ

        Patatesin yasaklanmasının en dikkat çekici nedenlerinden biri, cüzzam hastalığıyla ilişkilendirilmesiydi. Halk arasında yaygın olan inanışa göre, patatesin toprak altında büyüyen yumrulu yapısı ve şekli, hastalıklı dokuları andırıyordu.

        4

        Bu görsel benzerlik, bilimsel bir temele dayanmamasına rağmen güçlü bir korku yarattı. O dönemde hastalıkların nedenleri yeterince bilinmediği için, bu tür yüzeysel benzerlikler bile ciddi yasaklara zemin hazırlayabiliyordu.

        5

        ZEHİRLİ OLDUĞUNA DAİR ENDİŞELER

        Patates bitkisinin yalnızca yumrusu değil, üst kısmındaki yeşil meyveler ve filizlenmiş halleri gerçekten de toksinli maddeler içerebilir. Ancak bu durum, tüm bitkinin tehlikeli olduğu şeklinde yanlış genellemeler yapılmasına neden oldu.

        6

        Özellikle yeterince olgunlaşmamış ya da yanlış şekilde tüketilen patateslerin bazı sağlık sorunlarına yol açması, korkuları daha da pekiştirdi. Böylece patates, güvenilir bir besin olmaktan çok riskli bir bitki olarak algılandı.

        7

        DİNİ VE KÜLTÜREL DİRENCİN ETKİSİ

        Dönemin Fransa’sında kilisenin toplumsal etkisi oldukça güçlüydü. Patatesin İncil’de yer almaması, bazı din adamları tarafından şüpheyle karşılandı.

        8

        Yeni ve alışılmadık bir gıda olması da bu kuşkuları artırdı. Geleneksel beslenme alışkanlıklarına bağlı olan toplum, patatesi “yabancı” ve gereksiz bir yenilik olarak gördü. Bu yaklaşım, yasağın halk nezdinde kabul görmesini kolaylaştırdı.

        9

        SADECE HAYVAN YEMİ OLARAK KULLANILDI

        Yasak döneminde patates tamamen göz ardı edilmedi; ancak insanlar tarafından tüketilmesi yerine çoğunlukla hayvan yemi olarak kullanıldı.

        10

        Bu da patatesin uzun süre düşük statülü bir ürün olarak görülmesine yol açtı. İnsanlar için değil, hayvanlar için uygun olduğu düşüncesi, algının daha da yerleşmesine neden oldu.

        11

        YASAĞIN KALDIRILMASI VE ALGININ DEĞİŞİMİ

        1772 yılında patates üzerindeki yasak kaldırıldı. Bu değişimde, özellikle bilim insanlarının ve tarım uzmanlarının yaptığı çalışmalar etkili oldu.

        12

        Patatesin doğru şekilde yetiştirildiğinde ve tüketildiğinde güvenli ve besleyici olduğu anlaşıldıkça, halkın bakış açısı da yavaş yavaş değişti. Zamanla patates, Fransa mutfağının temel taşlarından biri haline geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ağrı Dağı Milli Parkı'nda temizlenen su maymunu görüntülendi

        Halk arasında "esrarengiz fare" olarak da anılan su maymunu (Myocastor coypus), temizlenirlen kayıt altına alındı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı