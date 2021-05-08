Maldivler'deki patlama sonrası ilk açıklama! 0:00 / 0:00

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Maldivler Devlet Başkanı başkent Male’de, perşembe günü evinin yakınlarında patlayan bir bomba sonucunda ağır yaralandı. Eski Devlet Başkanı kazadan sağ kurtulduktan sonra ‘‘iyiyim’’ ifadesini kullandığını kardeşi Naşid Sattar aktardı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken polis saldırının terör saldırısı olabileceğinden şüpheleniyor. Hayati tehlikeyi atlatan Muhammed Naşhid’in ameliyat sonrası bilincinin yerinde olduğu belirtildi.

Polis cumartesi günü olayla ilişkili olduğu düşünülen iki şüpheliyi tutukladı. Olayın aynı zamanda suikast girişimi olduğu üzerine duruluyor. Patlamada Naşid ile birlikte iki kişinin daha yaralandığı aktarıldı.

Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih, patlama sonrası yaptığı açıklamada, olayın ülke demokrasisine ve ekonomisine saldırı olduğunu açıklamıştı.

MALDİVLER'İN ESKİ DEVLET BAŞKANI MUHAMMED NAŞİD

Maldivlerin eski Devlet Başkanı olan Muhammed Naşid 2008 yılında iktidara gelmiş kendisinden önceki 30 yıllık iktidarı yenilgiye uğrattıktan sonra demokratik yollarla seçilen ilk devlet başkanı unvanını almıştı.

Eski devlet Başkanı Muhammed Naşid, üst düzey bir hakim hakkında gözaltı emri sonrasında ülkede kendisine düzenlenen protestolar sonrası istifa etmişti.