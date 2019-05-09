Patlıcan çorbası nasıl yapılır? Köz patlıcan çorbası nasıl yapılır?

Türk mutfağında salatalardan mezelere, çorbalardan konservelere, ana yemeklerden reçellere, hatta tatlısına, turşusuna varana kadar pek çok kullanım alanı olan patlıcanın faydaları da sınırsızdır. Yüksek miktarda su içerdiği için kalorisi düşüktür. Bu sayede kilo vermek için idealdir. Ayrıca dolaşımı hızlandırır, bağırsakları yumuşatır.

A, B1, B2, C vitaminlerince zengindir. Kalsiyum, potasyum ve demir minerallerini bulundurur.

Patlıcan aynı zamanda kötü kolesterol seviyesini düşüren ve iyi kolesterol yükselmesini sağlayan flavonoidler de içerir. Bu özelliklerin her ikisi de kalp hastalıkları riskini azaltmak için çok önemlidir.

Harika bir antioksidan olan patlıcan, yaşlanma sürecini geciktirerek hücreleri korur. Aynı zamanda toksinlerin büyük bir bölümünü ortadan kaldırarak temizleme görevi görür.

PATLICAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

3 adet patlıcan (közlenmiş)

5 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Dilerseniz krema ve muskat rendesi de ekleyebilirsiniz

Nasıl yapılır?

Patlıcanları közleyin. Tereyağını çorba tenceresinde eritin ve unu hafifçe, çırpma teli kullanarak kavurun. Közlenmiş patlıcanları küp küp doğrayın. Kavrulan unla beraber patlıcanları çevirin. Suyu yavaş yavaş ilave edin ve hafif kaynayınca sütü ilave edip karıştırın.

Bir taşım kaynatın ve tuzu, karabiberi ilave edin. Kremalı yapmak isterseniz, yarım paket kremayı ekleyerek el blendırıyla çırpın ve çorbanızı pürüzsüz bir hale getirip, ocağın altını söndürün.

İşte bu kadar, afiyet olsun!