Patlıcanı nasıl pişirsem? sorusuna vereceğim en güzel tariflerden birisi olan patlıcan kebabının lezzetine doyamayacaksınız. Ana yemek olarak misafirlerimize sunacağımız bu yemeği çok severek yiyeceklerini umuyorum.

Patlıcan Kebabı İçin Gereken Malzemeler:

500 gr kemiksiz koyun ya da dana eti

1 kg patlıcan

Yarım kg domates

Yarım demet kıyılmış maydanoz

Yarım bardak zeytinyağı

1 çorba kaşığı margarin ya da tereyağı

Yeteri kadar et suyu

Tuz ve karabiber

Patlıcan Kebabı Yapılışı:

Patlıcanlar alaca soyulduktan sonra yuvarlak dilimler halinde doğranır.

Düzenli bir biçimde dizildikten sonra, üzerine biraz tuz serpilir ve bekletilir. Böylece acımtırak suyu süzülür.

Bu süzüldükten sonra bol suda yıkanır.

Diğer yanda etimiz kuşbaşı doğranır.

Tencereye alınıp suyu salıncaya kadar karıştırılarak kavrulur.

Suyunu çekince bir kaşık zeytinyağı ile kızartılır.

Kızaran patlıcanlar kevgirle yağını süzdürdükten sonra tavadan çıkartılır ve tepsiye yayılır.

Bütün patlıcanlar kızarınca, üstüne tencerede kızartılmış olan et boşaltılır.

Kabuğu soyulmuş, ünce doğranmış domates, bir tutam tuz, karabiber ve bir kaşık margarinle tencerede koyu bir salça olacak şekilde pişirilir ve, tepsideki patlıcan ve etlerin üstüne boşaltılır.

Yeteri kadar et suyu ilave edilerek orta ateşte veya fırında pişirilir.

Yemeğimiz suyunu çekince ocaktan veya fırından alınır ve üzerine kıyılmış maydanoz serpilerek sıcak sıcak servis yapılır.

Püf Noktası: