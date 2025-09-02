Habertürk
        Patnos Barajı da alarm veriyor | Son dakika haberleri

        Su seviyesi düşen Patnos Barajı da alarm veriyor

        Ağrı'daki Patnos Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su seviyesi düştü. Suyun metrelerce çekildiği kıyılarda derin çatlaklar oluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 11:20 Güncelleme: 02.09.2025 - 11:20
        Patnos Barajı da alarm veriyor
        Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Barajı gölünde gözle görülür seviyede yaşanan çekilme, hem tarımsal sulamayı hem de bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.

        Özellikle yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların mevsim normallerinin altında kalması su seviyesindeki düşüş hızlandırdı.

        Baraj gölünün kıyılarında metrelerce gerileme görülürken, kuruyan alanlarda derin çatlaklar ve küçük su birikintileri oluştu.

        #yerel haberler
        #Ağrı Haberleri
        #patnos barajı
