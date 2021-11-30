Müzik kariyerine genç yaşta Ekvador, Quito’da Conservatorio Nacional de Musica’da Brass Band’de eğitim alarak başlayan, 14 yaşında Universidad San Francisco de Quito'da okuyan, caz big band’lerinde çalan ve sahneyi Brad Goode, Jeff Galindo, Elizabeth Dotson, Greg Badolato, Rick Peckham ve Antonio Hart gibi tanınmış caz müzisyenleriyle paylaşan Grammy adayı trompetçi ve aranjör Paul Sanchez, 2 Aralık'ta Zorlu PSM Touche'de "Noche Latina" konseri ile müzikseverlerle buluşacak.

