Payitaht "Abdülhamid" dizisi 133. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 134. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 133. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid, Ahmet Nuri vasıtasıyla başka ihanet eden paşa olup olmadığını tespit etmeye çalışır. Ahmet Nuri Hechler’de gizli olan, masonlara büyük darbe vuracak evrakın peşindedir. Gizli deftere ulaşan Eşref Aziz, hem geçmişe dair hesaplaşmasını sonlandırmak, hem de oğlu Ali Osman’ı kurtarmak için Tatavlalı’nın izini sürer.



Naime, Saliha Sultan’ın sarayda kalacağını öğrenince annesinin ağzından babasına mektup yazar. Abdülhamid böylece annesini affedip geri çağıracak, Saliha Sultan da saraydan ayrılmak zorunda kalacaktır. Fatma kardeşi Aliye’den iyice kuşkulanır. Saliha Emsal’in verdiği taktiklerle hünkarın gönlüne girmeye çalışırken, Abdülhamid’in önüne Bidar Sultan’ın mektubu gelir. Naime bu kez amacına ulaşacağından emindir.

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 134. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" 134. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...