Paysandu - Oeste karşılaşma önü

Paysandu ve Oeste, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:30. Maç öncesi Paysandu 34 puanla 18. sırada, Oeste 44 puanla 12. sırada bulunuyor. Paysandu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Oeste, geride kalan 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 428 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Paysandu kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 2.85, Oeste sahadan galip ayrılırsa 3.80 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor.

Paysandu son haftadaki Figueirense müsabasında 1-0 yenildi.

Oeste ise Goias maçında 1-1 berabere kaldı.

Paysandu, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 20 gol yedi.

Oeste, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Oeste, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.

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