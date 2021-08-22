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Pazar günü eczaneler açık mı? 22 Ağustos 2021 ülke genelinde nöbetçi eczaneler neler?

Pazar günü ilacı biten, hastaneye giden ya da son dakika bir ilaç alması gereken vatandaşlar İstanbul Eczacılar Odası tarafından duyurulan nöbetçi eczaneleri merak ediyor. 22 Ağustos Pazar günü ülke genelinde açık olan eczaneler neler? İşte 22 Ağustos 2021 nöbetçi eczaneler listesi

Pazar günü eczaneler açık mı? 22 Ağustos 2021 ülke genelinde nöbetçi eczaneler neler?

Hafta sonu son dakika eczaneye gitmesi gereken vatandaşlar nöbetçi eczane listelerini ve eczanelerin mesai saatlerini araştırıyor. Bilindiği gibi hafta içi ve Cumartesi günleri eczaneler kapalı olmuyor ancak pazar günleri ve resmi tatillerde ülke genelinde eczaneler kapalı. İşte 22 Ağustos Pazar günü açık olacak eczaneler

22 AĞUSTOS PAZAR ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler resmi tatillerde nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

ÜLKE GENELİNDE 22 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ AÇIK OLAN ECZANELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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