Yurt genelinde tam olarak normalleşme sürecine geçilmedi, Pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Vatandaşlar en güncel kısıtlamaları merak ediyor. Marketlerin çalışma saatleri kısıtlamalara göre düzenleniyor. Pazar günü marketler saat kaça kadar açık?

MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 05.00 ile 22.00 arasında geçerli. Marketler ise her semtte değişiklik gösterebileceği gibi genellikle 09.00 ile 21.00 arasında açık olacak.

PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.

Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.