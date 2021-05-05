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Pazarcı esnafı, semt pazarlarının haftanın iki günüyle birlikte arife günü de açık olmasını istiyor

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, pazar yerlerinin arife günü ve haftanın peş peşe iki günü açılması gerektiğini, bu şekilde pazarcının elinde kalan ürünü ertesi gün satabileceğini bildirdi.

Pazarcı esnafı, semt pazarlarının haftanın iki günüyle birlikte arife günü de açık olmasını istiyor
AA

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, pazar yerlerinin arife günü ve haftanın peş peşe iki günü açılması gerektiğini, bu şekilde pazarcının elinde kalan ürünü ertesi gün satabileceğini bildirdi.

Karaca, AA muhabirine, pazar yerlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yaş meyve ve sebzeyle sınırlı olmak üzere 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Havaların ısınmasıyla artık ürünlerin bol olduğu bir döneme girildiğini ve üreticinin haftada 3 kez ürün topladığını belirten Karaca, "Yaz mahsulleri kış ürünleri gibi değil, bekleme süreleri daha kısa. Çilek, kiraz ve Malta eriği gibi meyveler, salatalık, domates ve biber gibi ürünler ile yeşillikler günübirlik toplanıp satılmalı. Bu ürünler dayanmıyor. Üreticinin ürününün hepsinin markette satılacağı düşünüldü ancak bu gerçekleşmedi. 'Tam kapanma' kararının ardından çok büyük miktarda ürün elde kaldı ve telef oldu. Marketler açıksa pazarların da açık olmasını istemiştik. Pazarlar tüketiciye günlük ve taze ürün sunuyor." dedi.

Karaca, pazarların haftada sadece tek gün açık kalmasının yeterli olmayacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizim getirdiğimiz, çilek, muz, erik, domates, biber ve patlıcan gibi ürünleri aynı gün bitireceğimizin garantisi yok. Tezgaha konacak ürünü aynı gün tüketicinin alacağının garantisi yok. Biz pazar yerlerinin peş peşe haftanın iki günü açık olmasını istiyoruz ki birinci gün tamamı satılmayan ürünü ertesi gün bitirme imkanımız olsun. Bu iki gün cuma ve cumartesi olabilir. Ayrıca, çarşamba günü bayram arifesi var, arife günü de pazar yerleri açık olmalı. Bayram günü kimse pazara gelmez. Bizim görüşlerimiz bu şekilde."

Karar kapsamına tekstil, ayakkabı ve züccaciye esnafının alınmamasının onları mağdur edeceğine dikkati çeken Karaca, Ramazan Bayramı nedeniyle mal alıp stoklayan bu esnafın ellerinde büyük miktarda ürün kalacağını söyledi. Karaca, özellikle tekstilci esnafı için arife günü pazar yerlerinin açılması talebinde bulunarak, "Bir gün de olsa açık olsun ki ellerindeki ürünün tamamını olmasa dahi bir kısmını satabilsinler." ifadelerini kullandı.

- "Pazarlar açılırsa fiyatlar düşer"

Karaca, aileleri ve çalışanlarıyla birlikte bu karardan milyonlarca kişinin etkilendiğini belirterek, oluşabilecek yoğunlukları önlemek için pazarların haftanın her günü olmasını önerdi. Ülkedeki pazarların yüzde 20'sinin üretici pazarı olduğunu vurgulayan Karaca, köylünün de ürününü doğrudan satmakta sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Karaca, bu süreçte yaş meyve ve sebzeyi satan tek yer olan marketlerin ürün fiyatlarında önemli artışlar yaptığını ve üretici ile market fiyatları arasındaki makasın açıldığını savundu. Bu durumun tüketiciyi de mağdur ettiğine dikkati çeken Karaca, pazarların açılmasıyla üreticinin ucuz ürün satın alma imkanına kavuşacağını kaydetti.

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