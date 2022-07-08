Pazarda kanlı kavga: 10 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Pazarcıların 'park' tartışmasında kalabalığın üzerine tüfekle ateş açıldı: 10 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki pazar yerinde korku dolu anlar! Park etme tartışmasının kavgaya dönüştüğü olayda, bir kişi pompalı tüfekle kalabalığa ateş açtı. 1'i çocuk, 10 kişi yaralandı

Pazarcıların 'park' tartışmasında kalabalığın üzerine tüfekle ateş açıldı: 10 yaralı
Pazarda kanlı kavga: 10 yaralı
0:00 / 0:00
DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, pazarcılar arasında çıkan araç park etme tartışmasında bir kişinin pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Pazarcılık yapan F.A. ve M.Ç. arasında iddiaya göre, araç park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, esnafların araya girmesiyle son buldu. Ancak olaydan birkaç saat sonra ikili arasında yeniden tartışma çıktı. Pazarcıların yakınlarının da dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine sopa ve taşlarla saldırdı. Bu sırada sebze getirdikleri araca gidip, pompalı av tüfeğini alan M.Ç.'nin kardeşi K.Ç., kalabalığın üzerine ateş açtı. Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar, 1'i çocuk 10 kişiyi yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından silahı kullanan K.Ç. ve kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Diyanet ile kurban kesilirken hangi dualar okunur ve nasıl niyet edilir? innî veccehtu duası Türkçe okunuşu ve anlamı
GÜNDEM Kurban kesilirken okunacak dualar!
YKS taban puanları 2022: ÖSYM ile Üniversite sınavı YKS TYT AYT taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
GÜNDEM YKS taban puanları belli oluyor!
YKS 2 yıllık taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2 Yıllık (Ön lisans) bölümleri başarı sıralaması, taban puanları ve kontenjanları
GÜNDEM YKS 2 yıllık taban puanları açıklandı mı?
2022 YKS 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? ÖSYM ile Üniversite taban puanları açıklandı mı? YKS başarı sıralaması ve 2022 kontenjanları
GÜNDEM YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022!
Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 8 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı saatleri belli oldu! Cuma ezanı saat kaçta okunacak?
GÜNDEM 8 Temmuz Cuma namazı saatleri!
En güzel, en anlamlı cuma mesajları 2022! Resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri! Hayırlı cumalar mesajı!
GÜNDEM En güzel Cuma mesajları ve sözleri!
Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazında hangi dua ve sureler okunur? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve anlatımı
GÜNDEM Cuma namazı nasıl kılınır?
Arefe günü 1000 İhlas okumanın önemi ve faziletleri nelerdir? Arefe günü 1000 ihlas ne zaman ve saat kaça kadar okunacak?
GÜNDEM Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti
Arefe günü eczaneler ve sağlık ocakları açık mı kapalı mı? Bugün 8 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramında arefe günü hastaneler hizmet veriyor mu?
GÜNDEM Arefe günü eczane ve hastaneler açık mı?
Cezaevi bayram açık görüşü ne zaman, hangi günlerde ve saat kaçta 2022? Kurban Bayramı'nda cezaevi görüşü var mı?
GÜNDEM Cezaevi bayram açık görüşü ne zaman 2022?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.