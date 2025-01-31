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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a kolay ulaşım - İş-Yaşam Haberleri

        Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a kolay ulaşım

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu'nu toplam 7,6 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini belirtti. Pazarkule Sınır Kapısı'nın TEM Otoyolu'na yüksek standartlı bağlantısının sağlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yolumuz sayesinde yıllık toplam 49,5 milyon lira tasarruf edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 13:21 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:21
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        Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a kolay ulaşım
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne'de Pazarkule-Edirne-Tem Bağlantı Yolu'nun açılış töreninde konuştu.

        Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2025 yılına birbiri ardına açtığımız yollarımızla çok güçlü bir giriş yaptık ve ocak ayında adeta açılış rüzgârı estirdik." ifadelerini kullandı.

        Bir Ayda 7 Projenin Açılışı Yapıldı

        Bakan Uraloğlu, 10 Ocak'ta Aydın-Denizli Otoyolu'nu, 17 Ocak'ta Konya Çevre Yolu 2. Kesimini ve Kayseri Havalimanı yeni terminalini, 18 Ocak'ta Korkuteli-Elmalı Yolu'nu, 24 Ocak'ta Malatya Çevre Yolu 2.Etabı'nı, 25 Ocak'ta Elazığ-Harput İl Yolu'nu hizmete açtıklarını kaydetti.

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        Ocak ayının son gününde ise Pazarkule Sınır Kapısı'nın direkt olarak TEM Otoyolu'na bağlantısını sağlayacak Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu'nu açmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

        "6'sı karayollarında olmak üzere toplam 7 projemizin açılışını yaparak Türkiye Yüzyılı'nda hizmetlerimize devam ediyoruz. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen son 23 yılı tarihe aziz milletimizin yeniden doğuşu ve şahlanışı olarak geçti. Sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayiine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye hemen her konuda zafer niteliğinde başarılar elde ettik."

        "Bölünmüş Yol Ağımızı 29 Bin 730 Kilometreye Çıkardık"

        Uraloğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir" sözleriyle çizdiği vizyonla 80 yılda yapılan yatırımların katbekat fazlasını 23 sene içerisinde yaptıklarını vurguladı.

        Türkiye'nin bölünmüş yol ağının 23 yıl önce 6 bin 101 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, "Sadece 6 ilimiz birbirine bağlanıyordu. Bugün bölünmüş yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık ve 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Yıllar itibariyle karayollarımızda seyreden araç sayısı artarken bölünmüş yollarımızdaki hızımızı iki katından fazla yükselttik." diye konuştu.

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        Uraloğlu, araç sayısının 8.5 milyondan 31 milyona ulaşmasına rağmen seyahat hızının ortalama 40 kilometreden 90 kilometreye çıktığını vurguladı. Uraloğlu, son 23 yılda Türkiye'deki toplam köprü uzunluğunu 797 kilometreye, tünel uzunluğunu ise yaklaşık 15 kat artırarak 789 kilometreye çıkardıklarını ifade etti.

        Bakan Uraloğlu, "Toplamda bin 586 kilometre uzunluğunda köprü ve tünel ağımız var ve bu mesafe Edirne'den Muş'a, batıya doğru Türkiye sınırından neredeyse Prag şehrine ulaşıyor. Yine, ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerle de ulaşım altyapımızı çağın ilerisine taşıdık." açıklamasında bulundu.

        Marmara ringinin önemli bir parçası olan Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdiklerini de ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        "İstanbul ile Türkiye'nin diğer büyük sanayi kentlerini yakınlaştıran İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve dünyanın en büyüğü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Ankara-Niğde Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve son olarak Aydın-Denizli Otoyolunu tamamlayarak otoyol ağımızı genişlettik. 2003 öncesi bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 2 bin 82 kilometre artırarak 3 bin 796 kilometreye ulaştırdık."

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        Edirne'nin Ulaşım ve İletişim Altyapısına 50 Milyar Lira Yatırım

        Edirne'nin 92 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptığını anımsatan Bakan Uraloğlu, "450 yıldır Selimiye Cami'ni bağrında taşıyor. AK Parti Hükümetleri nezdinde Edirne'nin çok ayrı bir yeri var. Bildiğiniz üzere Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan yol güzergahları üzerinde bulunan ve coğrafyasında farklı kültürleri harmanlayan Edirne; jeopolitik konumu, transit taşımacılıktaki önemi ve organize sanayi bölgeleri ile de her geçen gün gelişiyor." dedi.

        Edirne'nin TEM Otoyolu ve Devlet Yolları ile Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a giden uluslararası karayolu güzergahları üzerinde yer aldığını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        "Bu nedenle Edirne'nin ulaşım ağını modernize etmek ve iletişim altyapısını güçlendirmek adına kapsamlı bir yatırım programı başlattık. Edirne'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 50 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 70 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 277 kilometreye yükselttik, 264 kilometre olan BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise 613 kilometreye çıkardık. Malkara Ayrımı-İpsala-Hudut Kapısı Yolu'nu bölünmüş yol olarak trafiğe açtık. Keşan-Korudağı-Gelibolu projesini bölünmüş yol olarak bitirdik."

        Uraloğlu ayrıca, Edirne–Kırklareli Yolu, Keşan–Enez Yolu, Tarihi Uzunköprü'nün Restorasyonu, Oğulpaşa Köprüsü Yapımı gibi 5 karayolu projesinin yapımına da devam ettiklerini belirtti.

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        Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu 7,6 Kilometre Uzunluğunda

        Edirne'de hayata geçirilen en önemli projelerden birinin de sıfırdan inşa edilen Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Yolumuzu; toplam 7,6 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Proje kapsamında; toplamda 3 bin 473 metre uzunluğa ulaşan; Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Yıldırım Beyazıt Köprüleri ile K4-K5 Üstgeçit Köprüleri ve Tunca İkileme Köprüsü'nü de inşa ettik." dedi.

        Uraloğlu, yol sayesinde, Yunanistan ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştıracak ikinci bir geçiş noktası konumuna getirilmesi planlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın direkt olarak TEM Otoyolu'na yüksek standartlı bağlantısının sağlandığını söyledi. Uraloğlu, "Gazimihal ve Yıldırım Kavşakları ile Edirne'nin batısındaki yeni yerleşim alanlarının TEM Otoyolu'na ve şehir içine ulaşımlarını güvenli bir şekilde tesis ettik. Edirne civarındaki sanayi tesislerinin ihracat ve ithalat imkanlarını arttırdık." şeklinde konuştu.

        Yıllık Toplam 49,5 Milyon Lira Tasarruf

        Proje ile Karaağaç – Edirne arasındaki tarihi köprüler nedeniyle izin verilmeyen ağır taşıt trafiğine alternatif bir geçiş sağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolumuz sayesinde zamandan 40 milyon lira, akaryakıttan 9,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 49,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 598 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

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        Kapıkule-Çerkezköy Etabında Yüzde 95 Fiziki İlerleme Sağlandı

        Gün içerisinde II. Murad tarafından Gelibolu'yu Balkanlara bağlamak için Ergene Nehri üzerinde yaptırılan dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğine sahip tarihi Uzunköprü'deki restorasyon çalışmalarını da yerinde inceleyeceklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Edirne'deki yatırımlarımız elbette sadece karayolu çalışmalarıyla sınırı değil. Edirne'nin mevcut demiryolu hattının tamamını yeniledik ve modernize ettik. Ayrıca ülkemizin, demiryollarında tam anlamıyla uluslararası bir köprü olmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule demiryolu projesine de devam ediyoruz. 55 kilometresi Edirne'den geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Edirne'yi İpek Demiryolu güzergâhının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule- Halkalı olmak üzere 3 etaptan oluştuğunu belirterek "Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. 2025'te bu etabımızı hizmete açmayı planlıyoruz. Proje kapsamında Kapıkule'ye yeni bir istasyon inşa ediyor, Edirne İstasyonumuzu da modernize ediyoruz. Ayrıca Kapıkule'de Gar Tevsiatı ile de toplam saha alanını 252 bin metrekareden 338 bin metrekareye çıkarıyoruz." açıklamasında bulundu.

        Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat arttıracaklarını da vurgulayan Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1.5 saate; yük taşıma süresini ise 8.5 saatten 3.5 saate düşüreceklerini de belirtti.

        Konuşmasının ardından yeni yolda TOGG aracıyla test sürüşü yapan Bakan Uraloğlu, yola tam puan vererek yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. Uraloğlu, personeli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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