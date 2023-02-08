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Doğada en çok bulunan elementler arasında yer alan ve birden fazla ürün ve birden fazla sektörde kullanılan kurşun elementi, radyasyonu en az geçiren metal olarak da bilinmektedir. Peki, Pb periyodik tabloda nerede yer almaktadır? Pb hangi element sorusuna yanıtlar verdiğimiz yazımızı sizler için kaleme aldık. İşte, tüm detaylar…

Pb Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Periyodik cetvelde ve gündelik hayatta Pb sembolü ifade edilen element kurşundur. Sahip olduğu bu simgeyi Latince olan ve sıvı gümüş anlamına gelen “plumbum” kelimesinden alan bu elementin ismi aynı zamanda İngilizcede sıhhi tesisat anlamına gelen “plumbing” kelimesine de ilham olmuştur.

Kurşun Elementi Özellikleri

Tarihin eski dönemlerinden beri kullanıldığı bilinen kurşunun ilk örneklerine Antik Mısır’da rastlanmaktadır. Mısır’da yapılan arkeolojik kazılar neticesinde, sulama boruları ve lehim örneklerinde kurşun elementinin izleri görülmüştür.

Karbon ailesinin en ağır üyesi olan ve ara geçiş metalleri sınıfına yer alan kurşun elementi; mavi gümüş bir renkte olan parlak, katı bir metaldir. Saf halde bulunan kurşun elementi, yumuşak yapısı sebebiyle kolaylıkla işlenmekte ve gerektiğinde tel ya da levha haline de getirilebilmektedir. Isıyı ve elektriği iletmede oldukça başarısız olan bu elementi en önemli özelliklerinden bir tanesi ise korozyona karşı yüksek bir dirence sahip olmasıdır.

Doğada en bol bulunan elementlerden bir tanesi olan kurşun, sahip olduğu bu bolluk oranıyla, dünyadaki en bol elementler arasında 34. sıradadır. Yeryüzünde saf olarak bulunması oldukça zor olan bu element, genellikle gümüş ve çinko cevherlerinde bileşik bir durumda bulunmaktadır. Kurşun elementinin bileşik bir halde bulunduğu en yaygın minerali ise galendir.

Kurşun elementi kullanım açısından birçok ürün ve sektörde sıklıkla başvurulan bir metal olarak dikkat çekmektedir. Esas kullanım alanı akülerin üretimi ve pil imalatı olan bu elementin, bir diğer kullanıldığı yer ise yeraltı kablolama işlemleridir. Ayrıca sahip olduğu yoğunluktan dolayı silahlar için mermi yapımında da kullanılan bu element, camilerin kubbelerinin yapımında da tercih edilmektedir. Tüm bunlara ek olarak ofset makinelerinde kullanılan harfler, gemilerin omurgaları, uçakların pervaneleri, mıknatıs gibi ürünlerin imalatında da kurşun kullanılmaktadır.

Oldukça zehirli bir metal olan kurşun, bu özelliğiyle insan sağlığını da tehdit etmektedir. Özellikle vücutta fazla miktarda kurşun birikmesiyle ortaya çıkan kurşun zehirlenmesi, insanların sinir sistemine büyük zararlar verebilmektedir. Kurşun zehirlenmesi çocuklarda öğrenmede güçlük, işitme bozukluğu gibi belirtiler gösterirken; yetişkinlerde ise yüksek tansiyon, böbrek rahatsızlıkları ve hafıza kaybı gibi sorunlarla kendini gösterebilmektedir.

Dünyadaki kullanılabilir kurşun rezervlerinin ise 85 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Kurşun elementinin temin edildiği galen mineralinin en fazla bulunduğu ülke ise Avustralya’dır.

Pb Periyodik Tabloda Nerede Yer Almaktadır?

Bilinen en eski metallerden bir tanesi olan ve Pb simgesi ile gösterilen kurşun elementi; periyodik tablonun 6. periyodunun 14. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 82 olan ve oda sıcaklığı altında katı halde bulunan kurşunun erime noktası 327 santigrat derece olarak hesaplanırken, kaynama noktası ise 1749 santigrat derece olarak ölçülmüştür.