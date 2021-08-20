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PCR testi zorunluluğu ne zaman başlayacak, nerelerde geçerli olacak? Son Dakika: PCR testi genelgesi

Koronavirüsle mücadelede PCR testi dönemi başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından aşıda gönüllülüğün esas alınacağını ancak toplu alanlarda PCR testi uygulamasına geçileceğini açıklamıştı. Vatandaşlar "PCR testi zorunluluğu ne zaman başlayacak, nerelerde geçerli olacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte İçişleri Bakanlığı PCR testi zorunluluğu genelgesi...

PCR testi zorunluluğu ne zaman başlayacak, nerelerde geçerli olacak? Son Dakika: PCR testi genelgesi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede normalleşmeyi sürdürmek adına alınan "PCR testi zorunluluğu" kararı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı toplu alanlarda PCR testi isteneceğini açıklamasının üzerine en çok merak edilen konulardan biri de PCR testi uygulamasının ne zaman başlayacağı olmuştu. İşte detaylar...

AŞIDA GÖNÜLLÜLÜK ESAS OLACAK

İ.işleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 20 Ağustos 2021 tarihli genelgede yer alan bilgilere göre aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine vali ve kaymakamların koordinasyonunda ağırlık verilecek. Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülecek.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NERELERDE UYGULANACAK?

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.

Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.

PCR TESTİ OLMAYAN SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek.

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