Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Pegasus, A320 uçaklarda güvenlik işlemlerine başladı

        Pegasus, A320 uçaklarda güvenlik işlemlerine başladı

        Pegasus Hava Yolları, uçak üreticisi Airbus tarafından yayınlanan uyarı bildirimi nedeniyle filosunda bulunan A320 tipi uçaklarda gerekli güvenlik işlemlerine başlandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 01:02 Güncelleme: 29.11.2025 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pegasus, A320 uçaklarda güvenlik işlemlerine başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şirketin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uçuş emniyetinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin başlatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Airbus, dünyada faaliyet gösteren tüm A320 ailesi uçakları ilgilendiren Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Pegasus Hava Yolları olarak bu kapsamdaki uçaklarımıza ilgili bildirimdeki talimatlara uygun işlemler yapılmaktadır. En emniyetli operasyonu sağlamak amacıyla EASA ve Airbus ile koordineli şekilde süreci hızla yürütmekteyiz. Bu süreçte operasyonumuzun ve misafirlerimizin en az şekilde etkilenmesi için çalışmaktayız. Uçuş iptal ve gecikmeleri için bilgilendirmeleri takip etmenizi rica ederiz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        İsrail işgalinde yeni perde
        İsrail işgalinde yeni perde
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Altıncı gençlik
        Altıncı gençlik
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü