Pegasus'tan 9 euro yurt dışı kampanyası! Hangi rotalar 9 eurodan başlıyor?
Pegasus, yurt dışına özel düzenlediği kampanyada 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa çıkardı. 23-24 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanya, 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihlerindeki uçuşlarda geçerli olacak. İşte, Pegasus 23-24 Eylül 2025 indirimli yurt dışı kampanyası...
Pegasus, seçili yurt dışı rotalarına 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa çıkardı. 23-24 Eylül tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında yüzlerce indirimli uçuş gerçekleştirilecek. İşte, Pegasus yurt dışı kampanyası ve geçerli olduğu rotalar...
PEGASUS 9 EUROYA İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
Pegasus yurt dışı kampanyası kapsamında 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa sundu.
PEGASUS KAMPANYA VE SEYAHAT TARİHLERİ
Pegasus yurt dışı kampanyası 23 Eylül 2025-24 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak. Kampanyadan bilet alan yolcular 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki indirimli uçuşlardan yararlanabilecek.
Pegasus 9 euro olan uçuşlar
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Graz-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Nice-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Amman-Ankara
Ankara-Bakü-Ankara
Ankara-Berlin-Ankara
Ankara-Duesseldorf-Ankara
Ankara-Frankfurt-Ankara
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Köln-Ankara
Ankara-Stuttgart-Ankara
Ankara-Viyana-Ankara
Antalya-Bakü-Antalya
Antalya-Bişkek-Antalya
Antalya-Berlin-Antalya
Antalya-Beyrut-Antalya
Antalya-Billund-Antalya
Antalya-Duesseldorf-Antalya
Antalya-Frankfurt-Antalya
Antalya-Goteborg-Antalya
Antalya-Hamburg-Antalya
Antalya-Hannover-Antalya
Antalya-Helsinki-Antalya
Antalya-Hurghada-Antalya
Antalya-Kahire (SPX)-Antalya
Antalya-Kopenhag-Antalya
Antalya-Köln-Antalya
Antalya-Leipzig-Antalya
Antalya-Münih-Antalya
Antalya-Nürnberg-Antalya
Antalya-Paris-Antalya
Antalya-Sharm El Sheikh-Antalya
Antalya-Sofya-Antalya
Antalya-Stockholm-Antalya
Antalya-Stuttgart-Antalya
Antalya-Talin-Antalya
Antalya-Tiflis-Antalya
Antalya-Tiran-Antalya
İzmir-Berlin-İzmir
İzmir-Duesseldorf-İzmir
İzmir-Frankfurt-İzmir
İzmir-Köln-İzmir
İzmir-Stuttgart-İzmir
İzmir-Üsküp-İzmir
Çukurova-Beyrut-Çukurova
Çukurova-Duesseldorf-Çukurova
Diyarbakır-Köln-Diyarbakır
Elazığ-Köln-Elazığ
Gaziantep-Duesseldorf-Gaziantep
Gaziantep-Köln-Gaziantep
Kayseri-Duesseldorf-Kayseri
Kayseri-Köln-Kayseri
Trabzon-Duesseldorf-Trabzon
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktyubinsk
İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna
İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev
Amman-İstanbul Sabiha Gökçen
Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
Dammam (SA) 00-İstanbul Sabiha Gökçen
Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen
Erbil-İstanbul Sabiha Gökçen
Hurghada-İstanbul Sabiha Gökçen
Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen
Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen
Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen
Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen
Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen
Paris-İstanbul Sabiha Gökçen
Riyad-İstanbul Sabiha Gökçen
Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen
Amman-Antalya
Antalya-Kişinev
Duesseldorf-Samsun
Rotterdam-Kayseri
Şarja-Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi
İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm
Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen
Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen
Pegasus 19 euro olan uçuşlar
İstanbul Sabiha Gökçen-Bağdat-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Londra (GB)-Ankara
Ankara-Podgorica-Ankara
Ankara-Varşova-Ankara
Antalya-Londra (GB)-Antalya
Antalya-Varşova-Antalya
İzmir-Barcelona-İzmir
İzmir-Londra (GB)-İzmir
İzmir-Madrid-İzmir
İzmir-Podgorica-İzmir
İzmir-Varşova-İzmir
İstanbul Sabiha Gökçen-Alexandria (EG)
İstanbul Sabiha Gökçen-Hurghada
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis
İstanbul Sabiha Gökçen-Atyrau
İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag
İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam
İstanbul Sabiha Gökçen-İmam Humeyni
İstanbul Sabiha Gökçen-Şiraz
İstanbul Sabiha Gökçen-Tebriz
İstanbul Sabiha Gökçen-Erbil
İstanbul Sabiha Gökçen-Dammam (SA) 00
İstanbul Sabiha Gökçen-Abu Dabi
İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester
İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)
İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon
İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya
İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin
İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona
İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla
Aktau-İstanbul Sabiha Gökçen
Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen
Cidde-İstanbul Sabiha Gökçen
Kişinev -İstanbul Sabiha Gökçen
Kutaisi-İstanbul Sabiha Gökçen
Maskat-İstanbul Sabiha Gökçen
Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen
Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Krakow
Antalya-Krakow
Antalya-Şarja
Dubai (AE) 00-Ankara
Erbil-Ankara
Kayseri-Rotterdam
Kişinev -Antalya
Kopenhag-Ankara
Kopenhag-Konya
Lizbon-Ankara
Lizbon-İzmir
Samsun-Duesseldorf
Pegasus 29 euro olan uçuşlar
İstanbul Sabiha Gökçen-Isfahan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Maskat
İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo
İstanbul Sabiha Gökçen-Riyad
İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam
İstanbul Sabiha Gökçen-Şarja
Aktöbe-İstanbul Sabiha Gökçen
Atyrau-İstanbul Sabiha Gökçen
Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen
Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen
Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen
Doha-İstanbul Sabiha Gökçen
Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen
Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen
Şiraz-İstanbul Sabiha Gökçen
Tebriz-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Dubai (AE) 00
Ankara-Erbil
Ankara-Kopenhag
Ankara-Lizbon
Antalya-Amman
Dubai (AE) 00-Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven
İzmir-Lizbon
Konya-Kopenhag
Krakow-Ankara
Krakow-Antalya
Pegasus 39 euro olan uçuşlar
İstanbul Sabiha Gökçen-Basra-İstanbul Sabiha Gökçen
İmam Humeyni-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Meşhed
İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut
İstanbul Sabiha Gökçen-Doha
İstanbul Sabiha Gökçen-Cidde
İstanbul Sabiha Gökçen-Paris
Pegasus 49 euro olan uçuşlar
İstanbul Sabiha Gökçen-Cezayir-İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya-Almatı-Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen-Nursultan -İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya-Çimkent
İstanbul Sabiha Gökçen-Çimkent
İstanbul Sabiha Gökçen-Bişkek
Meşhed-İstanbul Sabiha Gökçen
İzmir-Moskova
Antalya-Moskova
Antalya-Dubai (AE) 00
Pegasus 59 euro olan uçuşlar
İstanbul Sabiha Gökçen- Oš-İstanbul Sabiha Gökçen
Çimkent-Antalya
Antalya-Nursultan
Almatı-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Almatı
Çimkent-İstanbul Sabiha Gökçen
Bişkek -İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Amman
Moskova-İzmir
Moskova-Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova
Pegasus 69 euro olan uçuşlar
Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen
Nursultan -Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen-Petersburg
Moskova-İstanbul Sabiha Gökçen
Pegasus 79 euro olan uçuşlar
İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka
