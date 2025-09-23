Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus'tan 9 euro yurt dışı kampanyası! Pegasus 23-24 Eylül 2025 yurt dışı kampanyası 9, 19, 29, 39, 49 euro olan uçuşlar

        Pegasus'tan 9 euro yurt dışı kampanyası! Hangi rotalar 9 eurodan başlıyor?

        Pegasus, yurt dışına özel düzenlediği kampanyada 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa çıkardı. 23-24 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanya, 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihlerindeki uçuşlarda geçerli olacak. İşte, Pegasus 23-24 Eylül 2025 indirimli yurt dışı kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 15:55 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:55
        1

        Pegasus, seçili yurt dışı rotalarına 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa çıkardı. 23-24 Eylül tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında yüzlerce indirimli uçuş gerçekleştirilecek. İşte, Pegasus yurt dışı kampanyası ve geçerli olduğu rotalar...

        2

        PEGASUS 9 EUROYA İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

        Pegasus yurt dışı kampanyası kapsamında 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa sundu.

        3

        PEGASUS KAMPANYA VE SEYAHAT TARİHLERİ

        Pegasus yurt dışı kampanyası 23 Eylül 2025-24 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak. Kampanyadan bilet alan yolcular 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki indirimli uçuşlardan yararlanabilecek.

        4

        Pegasus 9 euro olan uçuşlar

        İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Graz-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Nice-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen

        5

        İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen

        Ankara-Amman-Ankara

        Ankara-Bakü-Ankara

        Ankara-Berlin-Ankara

        Ankara-Duesseldorf-Ankara

        Ankara-Frankfurt-Ankara

        Ankara-Hamburg-Ankara

        Ankara-Köln-Ankara

        Ankara-Stuttgart-Ankara

        Ankara-Viyana-Ankara

        Antalya-Bakü-Antalya

        Antalya-Bişkek-Antalya

        Antalya-Berlin-Antalya

        Antalya-Beyrut-Antalya

        Antalya-Billund-Antalya

        Antalya-Duesseldorf-Antalya

        Antalya-Frankfurt-Antalya

        Antalya-Goteborg-Antalya

        Antalya-Hamburg-Antalya

        Antalya-Hannover-Antalya

        Antalya-Helsinki-Antalya

        Antalya-Hurghada-Antalya

        Antalya-Kahire (SPX)-Antalya

        Antalya-Kopenhag-Antalya

        Antalya-Köln-Antalya

        Antalya-Leipzig-Antalya

        Antalya-Münih-Antalya

        6

        Antalya-Nürnberg-Antalya

        Antalya-Paris-Antalya

        Antalya-Sharm El Sheikh-Antalya

        Antalya-Sofya-Antalya

        Antalya-Stockholm-Antalya

        Antalya-Stuttgart-Antalya

        Antalya-Talin-Antalya

        Antalya-Tiflis-Antalya

        Antalya-Tiran-Antalya

        İzmir-Berlin-İzmir

        İzmir-Duesseldorf-İzmir

        İzmir-Frankfurt-İzmir

        İzmir-Köln-İzmir

        İzmir-Stuttgart-İzmir

        İzmir-Üsküp-İzmir

        Çukurova-Beyrut-Çukurova

        Çukurova-Duesseldorf-Çukurova

        Diyarbakır-Köln-Diyarbakır

        Elazığ-Köln-Elazığ

        Gaziantep-Duesseldorf-Gaziantep

        Gaziantep-Köln-Gaziantep

        Kayseri-Duesseldorf-Kayseri

        Kayseri-Köln-Kayseri

        Trabzon-Duesseldorf-Trabzon

        İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau

        İstanbul Sabiha Gökçen-Aktyubinsk

        İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna

        İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte

        İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev

        7

        Amman-İstanbul Sabiha Gökçen

        Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

        Dammam (SA) 00-İstanbul Sabiha Gökçen

        Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

        Erbil-İstanbul Sabiha Gökçen

        Hurghada-İstanbul Sabiha Gökçen

        Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen

        Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen

        Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen

        Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen

        Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen

        Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen

        Paris-İstanbul Sabiha Gökçen

        8

        Riyad-İstanbul Sabiha Gökçen

        Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

        Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen

        Amman-Antalya

        Antalya-Kişinev

        Duesseldorf-Samsun

        Rotterdam-Kayseri

        Şarja-Antalya

        İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi

        İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm

        Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen

        Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen

        9

        Pegasus 19 euro olan uçuşlar

        İstanbul Sabiha Gökçen-Bağdat-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen

        Ankara-Londra (GB)-Ankara

        Ankara-Podgorica-Ankara

        Ankara-Varşova-Ankara

        Antalya-Londra (GB)-Antalya

        Antalya-Varşova-Antalya

        İzmir-Barcelona-İzmir

        İzmir-Londra (GB)-İzmir

        İzmir-Madrid-İzmir

        İzmir-Podgorica-İzmir

        İzmir-Varşova-İzmir

        İstanbul Sabiha Gökçen-Alexandria (EG)

        İstanbul Sabiha Gökçen-Hurghada

        10

        İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis

        İstanbul Sabiha Gökçen-Atyrau

        İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag

        İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam

        İstanbul Sabiha Gökçen-İmam Humeyni

        İstanbul Sabiha Gökçen-Şiraz

        İstanbul Sabiha Gökçen-Tebriz

        İstanbul Sabiha Gökçen-Erbil

        İstanbul Sabiha Gökçen-Dammam (SA) 00

        İstanbul Sabiha Gökçen-Abu Dabi

        İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester

        İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)

        İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon

        İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya

        İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin

        İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona

        İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla

        Aktau-İstanbul Sabiha Gökçen

        Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen

        11

        Cidde-İstanbul Sabiha Gökçen

        Kişinev -İstanbul Sabiha Gökçen

        Kutaisi-İstanbul Sabiha Gökçen

        Maskat-İstanbul Sabiha Gökçen

        Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen

        Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen

        Ankara-Krakow

        Antalya-Krakow

        Antalya-Şarja

        Dubai (AE) 00-Ankara

        Erbil-Ankara

        Kayseri-Rotterdam

        Kişinev -Antalya

        Kopenhag-Ankara

        Kopenhag-Konya

        Lizbon-Ankara

        Lizbon-İzmir

        Samsun-Duesseldorf

        12

        Pegasus 29 euro olan uçuşlar

        İstanbul Sabiha Gökçen-Isfahan-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Maskat

        İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo

        İstanbul Sabiha Gökçen-Riyad

        İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam

        İstanbul Sabiha Gökçen-Şarja

        Aktöbe-İstanbul Sabiha Gökçen

        Atyrau-İstanbul Sabiha Gökçen

        Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen

        Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen

        Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen

        Doha-İstanbul Sabiha Gökçen

        13

        Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen

        Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen

        Şiraz-İstanbul Sabiha Gökçen

        Tebriz-İstanbul Sabiha Gökçen

        Ankara-Dubai (AE) 00

        Ankara-Erbil

        Ankara-Kopenhag

        Ankara-Lizbon

        Antalya-Amman

        Dubai (AE) 00-Antalya

        İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven

        İzmir-Lizbon

        Konya-Kopenhag

        Krakow-Ankara

        Krakow-Antalya

        14

        Pegasus 39 euro olan uçuşlar

        İstanbul Sabiha Gökçen-Basra-İstanbul Sabiha Gökçen

        İmam Humeyni-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Meşhed

        İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut

        İstanbul Sabiha Gökçen-Doha

        İstanbul Sabiha Gökçen-Cidde

        İstanbul Sabiha Gökçen-Paris

        Pegasus 49 euro olan uçuşlar

        İstanbul Sabiha Gökçen-Cezayir-İstanbul Sabiha Gökçen

        Antalya-Almatı-Antalya

        İstanbul Sabiha Gökçen-Nursultan -İstanbul Sabiha Gökçen

        Antalya-Çimkent

        İstanbul Sabiha Gökçen-Çimkent

        İstanbul Sabiha Gökçen-Bişkek

        Meşhed-İstanbul Sabiha Gökçen

        İzmir-Moskova

        Antalya-Moskova

        Antalya-Dubai (AE) 00

        15

        Pegasus 59 euro olan uçuşlar

        İstanbul Sabiha Gökçen- Oš-İstanbul Sabiha Gökçen

        Çimkent-Antalya

        Antalya-Nursultan

        Almatı-İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Almatı

        Çimkent-İstanbul Sabiha Gökçen

        Bişkek -İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen-Amman

        Moskova-İzmir

        Moskova-Antalya

        İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova

        Pegasus 69 euro olan uçuşlar

        Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen

        Nursultan -Antalya

        İstanbul Sabiha Gökçen-Petersburg

        Moskova-İstanbul Sabiha Gökçen

        Pegasus 79 euro olan uçuşlar

        İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka

