Pegasus deneyimsiz kabin memuru alıyor! Pegasus kabin memuru alım şartları nedir?
Pegasus Hava Yolları, tecrübesiz kabin memuru alımları için iş ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Tam zamanlı pozisyonlar için başvuru yapacak adayların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. İlanda boy, kilo oranı, mezuniyet durumu ve yabancı dil bilgisi gibi çeşitli şartlar yer alıyor. İşte, Pegasus'un tecrübesiz kabin memuru alım şartları ve detaylar...
Pegasus Hava Yolları, tecrübeli ve tecrübesiz kabin memuru alımlarına hız kesmeden devam ediyor. İlanda, adayların belirli kriterleri karşılaması bekleniyor. Boy-kilo uyumu, mezuniyet durumu, yabancı dil bilgisi ve ikamet şartları başvuru için temel gereklilikler arasında yer alıyor. Adaylar, halen açık olan ilanlara iş arama platformları üzerinden başvurarak havacılık sektöründe kariyer yapma fırsatını yakalayabilir. İşte, Pegasus kabin memuru alımıyla ilgili tüm detaylar ve başvuru şartları...
PEGASUS TECRÜBESİZ KABİN MEMURU ALIYOR
Pegasus Hava Yolları, tecrübesiz kabin memuru alıyor. Tam zamanlı olarak verilen iş ilanına başvurular, kariyer platformları üzerinden yapılıyor.
PEGASUS KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI
- T.C. Vatandaşı
- 01.01.1989 ve sonrası doğumlu
- Minimum ön lisans mezunu
- İyi derecede İngilizce bilen
- Kadın adaylarda 160 - 180 cm; Erkek adaylarda 170 - 190 cm boy aralığında olan
- Yurt içi ve yurt dışı uzun süreli konaklamalı görevlerde engeli bulunmayan
- Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmayan
- Uçuşa elverişliliğini engelleyecek herhangi bir fiziksel veya mental sağlık problemi olmayan
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olan
İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden/edebilecek olan.
KABİN MEMURU GÖREVLERİ NEDİR?
- Şirket standartlarına ve hedeflerine uygun olarak yolcuların karşılanması, yerleşmesine yardımcı olunması, uçuş boyunca hizmet standartlarının uygulanması,
- Hizmet kalitesi, yolcu memnuniyeti/konforu ve sadakatini sağlamak adına, uçuş görev ve sorumlulukları çerçevesinde hizmet sunulması,
- Acil durum sistemleri dâhil olmak üzere uçağın uçuşa elverişliliğini etkileyen veya emniyetli operasyonu etkileyebileceği kanaatinde olduğu her türlü hatayı, arızayı, işlev bozukluğunu Sorumlu Kaptan Pilot’a rapor edilmesi,
- Sertifikalandırıldığı uçak tipinin/tiplerinin teknik ve acil durum ekipman kullanım bilgisine sahip olarak tanımlanmış kurallar doğrultusunda normal, anormal ve acil durum gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
- Kabin Memuru El Kitabı’na uygun yerde ve uçuşta yolcu ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması.