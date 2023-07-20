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        Haberler İş-Yaşam Pegasus'un Karadağ uçuşları başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Pegasus'un Karadağ uçuşları başladı

         Pegasus Hava Yolları, son zamanların tercih edilen tatil noktalarına sahip Karadağ'a uçuşlarını başlattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 07:45
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        Karadağ uçuşları başladı
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus'un, Karadağ’ın başkenti Podgorica’ya İstanbul çıkışlı uçuşları başladı. İstanbul’dan Podgorica’ya haftanın 4 günü düzenlenecek seferlerin ilki bugün gerçekleştirildi.

        Pegasus'un Sabiha Gökçen-Podgorica uçuşları; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Podgorica Havalimanı’na pazartesi 11.10, çarşamba 11.30, cuma 11.45 ve pazar 11.50'de düzenleniyor.

        Podgorica Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan uçuşlar ise pazartesi 12.50, çarşamba 13.10, cuma 13.25, pazar 13.30'da gerçekleşiyor.

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