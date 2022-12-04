Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğu ve son 24 saatte herhangi bir kötüleşme olmadığı duyuruldu.

Açıklamada, Pele'nin 29 Kasım'da kolon tümörü sebebiyle uygulanacak kemoterapi tedavisinin değerlendirilmesi için hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Efsane futbolcunun sağlık durumunda kötüleşmenin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Aynı şekilde, son 24 saatte durumunda kötüleşme olmaksızın solunum yolu enfeksiyonu tedavisine de iyi yanıt verdi." ifadelerine yer verildi.

Pele, hastanenin açıklamasını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Dostlarım, herkesi sakin ve pozitif tutmak istiyorum. Güçlüyüm, çok umutluyum ve tedavimi her zamanki gibi uyguluyorum. Aldığım bakım için tüm doktor ve hemşire ekibine teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'ya çok inancım var ve dünyanın dört bir yanından sizden aldığım her sevgi mesajı beni enerji dolu tutuyor."