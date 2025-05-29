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        Haberler Magazin Pelin Akil, Anıl Altan'ın doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

        Pelin Akil, Anıl Altan'ın doğum gününü kutladı

        Uzun süredir boşanacaklarına dair iddialarla gündemde olan Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın 35'inci doğum günün kutladı. Akil; "Birlikte büyüttüğümüz iki küçük kalp sayesinde biz hep aynı hikâyenin içindeyiz. Bugün o hikâyedeki en önemli günlerden biri" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:50
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        "Hikâyedeki en önemli günlerden biri"
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        2016'da evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, üç yıl sonra da ikiz kızlarını kucaklarına almış ve çocuklarına Alin ile Lina adını vermişti. Bir süredir ayrılık iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çiftin boşanma aşamasında olduğu iddia ediliyor.

        Pelin Akil, geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarıyla ilgili olarak; "Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" demişti. Her ne kadar açıklama yapmasalar da Anıl Altan'ın baka bir evde yaşamaya başladığı öğrenilmişti.

        Anıl Altan 35 yaşına bastı. Pelin Akil, Altan'ın doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

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        Pelin Akil, kızları ve eşiyle verdiği pozu; "Birlikte büyüttüğümüz iki küçük kalp sayesinde biz hep aynı hikâyenin içindeyiz. Bugün o hikâyedeki en önemli günlerden biri. Doğum günün kutlu olsun... İyi ki varsın" notuyla paylaştı.

        Öte yandan Pelin Akil, 17 Nisan'da 39 yaşına bastı. Moskova'ya tatile giden Anıl Altan, eşinin doğum günüyle ilgili paylaşımda bulunmamıştı.

        Anıl Altan, geçtiğimiz aylarda Instagram paylaşımıyla evden ayrıldığını duyurmuştu. Altan, elindeki oyuncağın fotoğrafını paylaşarak; "Babacığım bunu yanına al. Beni özlediğinde buna sarıl tamam mı?" notunu düşmüştü.

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