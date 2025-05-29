Pelin Akil, Anıl Altan'ın doğum gününü kutladı

2016'da evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, üç yıl sonra da ikiz kızlarını kucaklarına almış ve çocuklarına Alin ile Lina adını vermişti. Bir süredir ayrılık iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çiftin boşanma aşamasında olduğu iddia ediliyor.

Pelin Akil, geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarıyla ilgili olarak; "Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" demişti. Her ne kadar açıklama yapmasalar da Anıl Altan'ın baka bir evde yaşamaya başladığı öğrenilmişti. Anıl Altan 35 yaşına bastı. Pelin Akil, Altan'ın doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı. REKLAM

Pelin Akil, kızları ve eşiyle verdiği pozu; "Birlikte büyüttüğümüz iki küçük kalp sayesinde biz hep aynı hikâyenin içindeyiz. Bugün o hikâyedeki en önemli günlerden biri. Doğum günün kutlu olsun... İyi ki varsın" notuyla paylaştı. Öte yandan Pelin Akil, 17 Nisan'da 39 yaşına bastı. Moskova'ya tatile giden Anıl Altan, eşinin doğum günüyle ilgili paylaşımda bulunmamıştı.