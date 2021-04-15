Pelin Akil'den 'oruç' açıklaması

Pelin Akil, sosyal medya hesabı Instagram’dan çocuklarına hazırladığı kurabiyenin tarifini paylaşarak "Kahvaltı yapıyorum" yazdı.

Pelin Akil, paylaşımından dolayı linç edildiğini söylediği bir sonraki açıklamasında, “İlaç kullanıyorum, tutamıyorum ama bu benim tercihim de olmayabilir. Ben saygısız bir şey yapmadım. Bir yemek, bir şey yok. Çocuklarıma yaptığım bir şeyi paylaştım. Her anne çocuklarına yapacak alternatif arıyor. Onun dışında bence tutanlar da tutmayanlara saygılı olursa güzel bir şekilde yaşarız” dedi.