Pelin Akil, Los Angeles Cinematography Awards'tan sertifika aldı

LOS ANGELES CINEMATOGRAPHY AWARDS NEDİR?

Her ay dünyanın dört bir yanından film başvurularını kabul eden ve özellikle yükselen yönetmenler ile görüntü yönetmenlerini desteklemeyi amaçlayan bir film festivalidir. Festival, eserleri Hollywood'da sergilemenin yanı sıra, kariyer gelişimini desteklemeye yönelik fırsatlar sunar. Her ay en iyi filmler ödüllendirilirken, yılın en iyi filmlerine 'Altın Kartal' heykeli verilmektedir.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto