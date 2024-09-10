Pelin Akil, Los Angeles Cinematography Awards'tan sertifika aldı
Pelin Akil, 'Son Akşam Yemeği' adlı filmdeki performansıyla, sinematografi ve film yapımcılığı alanında mükemmelliği ödüllendiren Los Angeles Sinema Ödülleri (Los Angeles Cinematography Awards - LACA) tarafından sertifika almaya hak kazandı
Ünlü oyuncu Pelin Akil, başrollerini Onur Tuna ile paylaştığı ve Cumhuriyet’in ilanından bir gün önce Çankaya Köşkü'nün mutfağında geçen olayları konu alan Son Akşam Yemeği filmiyle 'Los Angeles Cinematography Awards' (LACA) tarafından sertifika ile onurlandırıldı.
Akil, sertifikayı sosyal medya hesabında paylaşarak mutluluğunu ifade etti ve gönderisine "Ağlayacağım ama şimdi" notunu ekledi.
LOS ANGELES CINEMATOGRAPHY AWARDS NEDİR?
Her ay dünyanın dört bir yanından film başvurularını kabul eden ve özellikle yükselen yönetmenler ile görüntü yönetmenlerini desteklemeyi amaçlayan bir film festivalidir. Festival, eserleri Hollywood'da sergilemenin yanı sıra, kariyer gelişimini desteklemeye yönelik fırsatlar sunar. Her ay en iyi filmler ödüllendirilirken, yılın en iyi filmlerine 'Altın Kartal' heykeli verilmektedir.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto