Pelin Akil’den derbi sonrası tepki

Oyuncu Pelin Akil, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla paylaşımında kızlarının okulunun maç nedeniyle erken dağılmasına tepki gösterdi.

Pelin Akil, tepkisini şu sözlerle dile getirdi; "Maçla ilgili hiç bir şey söylememişsin diyen dostlar… Tabii ki kalbim her zaman Fenerbahçe’den yana ama maç yüzünden okulların bugün erken paydos vermesini anlayamadım. Benim okul zamanımda sürekli derbiler olurdu ama hiç böyle bir uygulama olmazdı. Trafik olacak diye okulların erken bitmesi… Çalışan anne babalar nasıl yetişecek, nasıl stres olmuşlardır? Ben şansa evdeydim, prova vardı. Biraz garibime gitti. Bilmiyorum, benim gibi düşünen var mı? Belki de bizim okulumuz dışında böyle bir şey olmamıştır."

Fotoğraflar: Instagram