Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pelin Akil’den derbi sonrası tepki - Magazin haberleri

        Pelin Akil’den derbi sonrası tepki

        Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden dolayı bazı okullarda çıkışlar erken yapıldı. Pelin Akil, kızlarının okulunun maç nedeniyle dağılmasına tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 08:20 Güncelleme: 02.12.2025 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derbi sonrası tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Pelin Akil, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla paylaşımında kızlarının okulunun maç nedeniyle erken dağılmasına tepki gösterdi.

        Pelin Akil, tepkisini şu sözlerle dile getirdi; "Maçla ilgili hiç bir şey söylememişsin diyen dostlar… Tabii ki kalbim her zaman Fenerbahçe’den yana ama maç yüzünden okulların bugün erken paydos vermesini anlayamadım. Benim okul zamanımda sürekli derbiler olurdu ama hiç böyle bir uygulama olmazdı. Trafik olacak diye okulların erken bitmesi… Çalışan anne babalar nasıl yetişecek, nasıl stres olmuşlardır? Ben şansa evdeydim, prova vardı. Biraz garibime gitti. Bilmiyorum, benim gibi düşünen var mı? Belki de bizim okulumuz dışında böyle bir şey olmamıştır."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #pelin akil
        #fenerbahçe-galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Vladimir Putin: İnisiyatif Rus ordusunda
        Vladimir Putin: İnisiyatif Rus ordusunda
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek