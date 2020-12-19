Pelkas: Konuşma değil çalışma zamanı

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas maçın ardından açıklamalar yaptı. Yunan yıldızın açıklamaları şöyle:

"Konuşma zamanı değil, kafamızı öne eğip daha fazla çalışma zamanı. Buraya geldiğimde çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındaydım. Çözüm bulmamız lazım"

"Taraftarı mutlu edemiyoruz, bunun bilincindeyiz, daha fazla çalışmalıyız. Bir çözüm bulmamız lazım. Konuşmalı değil, daha fazla çalışmalıyız."

"Soyunma odasında gördüm ki bizim ofsayt olarak değerlendirilen golümüz, ofsayt değilmiş. Ben bunu saha içinde de fark etmiştim. Mame Thiam'a yapılan müdahale de penaltıydı. VAR sistemi varken bu hatalar nasıl yapılıyor anlamıyorum."