İstanbullular, yeni açılacak Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu bekliyor. Özellikle İstanbul'da büyük bir öneme sahip olan ulaşıma, bir hat daha ekleniyor. Peki, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak ve durakları neler olacak? İşte, detaylar...
PENDİK SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
Yeni metro hattının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 2 Ekim Pazar günü yani bugün gerçekleşecek.
YENİ METRO KADIKÖY-KARTAL METROSUYLA BİRLEŞTİRİLECEK
Pendik Tavşantepe’den başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hattın 7,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 4 istasyonu bulunduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarına göre Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu Kadıköy - Kartal metro hattıyla birleştirilecek.
Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak.
PENDİK - SABİHA GÖKÇEN METRO HATTI DURAKLARI
Kadıköy, Ayrılık Çeşmesi, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Huzurevi, Gülsuyu, Esenkent, Hastane-Adliye, Soğanlık, Kartal, Yakacık-Adnan Kahveci, Pendik, Tavşantepe, Fevzi Çakmak-Hastane, Yayalar, Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı
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