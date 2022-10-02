İstanbullular, yeni açılacak Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu bekliyor. Özellikle İstanbul'da büyük bir öneme sahip olan ulaşıma, bir hat daha ekleniyor. Peki, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak ve durakları neler olacak? İşte, detaylar...