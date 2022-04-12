Bir grup genç, kucağında çocuk olan kadına saldırdı 0:00 / 0:00

İHA

Pendik'te sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darbetti.

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik’te meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu da bulunan genç kadına saldırdı.

Yere düşen genç kadın, sokak ortasında tekme ve yumrukla şiddete uğradı.

Genç kadının darbedildiğini gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek sokağa çıktı. Olayın sebebi ise anlaşılamadı.

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.