        Pendikspor: 0 - Amed SK: 2 | MAÇ SONUCU

        Pendikspor: 0 - Amed SK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Amed SK, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Adama Traore ve Mbaye Diagne'nin golleriyle üst üste ikinci galibiyetini alan lider Amed SK, puanını 49'a yükseltti. 42. dakikada Hakan Yeşil'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Pendikspor ise haftayı 39 puanla tamamladı.

        Giriş: 07.02.2026 - 21:13 Güncelleme: 07.02.2026 - 21:13
        Amed SK liderliğini sürdürdü!
        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Pendikspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Amed SK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49'da Adama Traore ve 60. dakikada Mbaye Diagne attı.

        Ev sahibinde forma giyen Hakan Yeşil, 42. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran lider Amed SK, puanını 49'a çıkardı. Son 6 maçını kazanamayan Pendikspor ise 39 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Sarıyer'i ağırlayacak. Amed SK, Sakaryaspor'u konuk edecek.

        Diyarbakır Valiliği, cami hoparlöründen müzik çalındığı iddiasını yalanladı

        Diyarbakır Valiliği, bazı basın organlarında çıkan 'cami hoparlöründen müzik çalındığı' iddiasını yalanlayarak sesin kaynağının yakındaki bir otomobil olduğunu açıkladı.

